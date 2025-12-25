醫起看／小心耶誕節「交換禮物」是性病 醫師示警：病毒準時開趴

耶誕派對很嗨，但小心把性病帶回家。（圖／pexels）





今（25）日是耶誕節，許多人會玩交換禮物、開派對、聚餐以聯繫感情，不過要注意別嗨過頭。有泌尿科醫師透露，每年耶誕派對就是泌尿科的旺季，「比你還準時開趴」，各種不安全性行為讓性病感染機率倍增，提醒大家要玩也要「聰明玩」，若真的在派對後出現異常，一定要儘早就醫，千萬別拖。

恆昕泌尿科診所在臉書發文，列出派對常見性病種類，包含愛滋（HIV病毒）、梅毒、淋病、菜花（HPV病毒）；並指出喝酒與藥物、不安全性行為、口腔有傷口、共用物品、多重性伴侶等5種行為，容易讓染病機率倍增。

恆昕泌尿科診所提出5點自保方法，首先是服用事前、事後藥（PrEP/PEP），事前服藥HIV防護力達90%以上，事後72小時內服用 HIV防護力超過80%；其次是在危險性行為後72小時內服用Doxycycline抗生素，可有效降低梅毒與披衣菌的感染風險。

恆昕泌尿科診所繼續說明，第三點則是安全性行為，務必全程且正確使用保險套；在不安全性行為後2週進行性病檢測、 3個月後二次檢測確保感染可能，性行為活躍者則建議每3至6月定期檢測；最後建議事前完成HPV疫苗接種，可預防90%以上的HPV感染。

恆昕泌尿科診所提醒，參加派對後若尿道出現異常分泌物、排尿灼熱，或是私密處紅腫、搔癢等症狀，建議立刻尋求泌尿科醫師協助，千萬別拖，如果不想收到病毒送的耶誕大禮包，玩樂前務必做好防護，才能放心開趴、安心玩樂。

