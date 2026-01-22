醫起看／尾牙續攤昏倒 救回恐變植物人...妻：他說休息一下就好

一名患有高血壓、高血脂、體重過重，且有抽菸喝酒習慣的男子，在尾牙續攤KTV時被緊急送醫且處OHCA。（示意圖／翻攝自Pexels）





身體給的任何警訊都要注意！護理師林婷近日分享一則案例，一名患有高血壓、高血脂、體重過重，且有抽菸喝酒習慣的男子，在尾牙續攤至KTV唱歌時被緊急送醫，當時已處於OHCA。雖然男子及時獲救，但恐變成植物人。

男子尾牙續攤OHCA

林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」發文表示，這名男子經過15分鐘搶救才將性命救回，後續做心導管檢查後確診「心肌梗塞」。儘管寶貴的性命被救回，但腦缺氧有可能導致植物人，胸口也留下CPR按壓痕跡，肋骨也斷了幾根。

林婷指出，男子的妻子向護理師表示，「先生上週就有不舒服的症狀。」林婷提到，這就是「心肌梗塞在敲門了。」妻子也透露，「前幾天先生走個賣場後胸悶、喘、冒汗，休息一下就緩解，沒去理會！」本身又有高血壓、高血脂，加上體重過重與抽煙、喝酒等不良生活習慣。

林婷提醒，這些因素都需要特別注意，尤其是「心絞痛」可能就是心肌梗塞的警訊，一定要及時就醫，不要拖延，免得下一次直接發生心肌梗塞甚至猝死。

林婷說道，該名男子平時生活不健康、飲食不控制、體重超標，也不運動，更不信邪，永遠覺得倒霉不是自己，「即使他在大賣場已經有心肌梗塞的表現，但他不知道！每次發作幾分鐘他就覺得好了沒事了，他根本沒想到是心臟的問題，總覺得是自己太累，等到事情發生…沒有機會了！」

心肌梗塞警訊不可輕忽

林婷也詳細列出心肌梗塞的三大危險因子，包括活動後出現胸悶、喘、胸痛，休息後可緩解；本身有高血壓、高血脂或糖尿病；抽煙、喝酒、熬夜等不良生活習慣。

最後，林婷提醒，尤其在冬天更要注意，關鍵時刻真的能救命，「請把這個訊息傳給您身邊有三高及有不良習慣，最近要吃尾牙又要續攤的朋友，真的不要不信邪，祝大家平安健康遠離意外。」

