醫起看／年輕妹耳朵好癢 炸出毛茸茸一片「香菇」醫揭原因

一名有挖耳朵習慣的年輕女子，因雙耳搔癢、悶塞就醫，確診為「耳黴」。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





宥苗診所院長黃士倫近日分享一起特殊案例，一名有挖耳朵習慣的年輕女子，因雙耳搔癢、悶塞不適前來就診，沒想到經內視鏡檢查後，竟發現耳道內「長滿毛茸茸、外觀類似香菇的異物」，確診為「耳黴」。

愛挖耳朵竟染耳黴

黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」指出，該名女子半年前曾因外耳道發炎就醫，治療後症狀改善便未再回診，期間他多次叮嚀「耳朵別亂挖、不挖耳朵沒事、沒事別挖耳朵」。不過這次因兩耳搔癢、耳悶塞再度就診，檢查結果卻讓他大吃一驚。

廣告 廣告

黃士倫解釋，「耳黴」就是耳朵感染黴菌。他也再次提醒，耳朵是「少挖少毛病，常挖毛病多」，自行掏挖容易造成外耳道發炎、耳膜破裂出血、耳黴、甚至耳膿瘍等問題。

針對許多人關心的「耳屎要不要清」，黃士倫說明，醫學上稱耳屎為「耳垢」，正常情況下只會存在外耳道外1/3處，且具有自我清潔功能，會自行向外排出。若經常用棉棒掏挖，反而容易把耳垢推向耳道深處，造成阻塞，甚至出現奇怪聲響。

黃士倫建議，若出現耳垢栓塞，應由醫師使用吸引器或器械取出，必要時先以軟化耳垢藥水處理後再清除，切勿自行挖或到美容院掏耳朵，以免器械不潔引發感染或慢性發炎。

黃士倫也分享曾遇過「耳屎挖得太乾淨」的案例，一隻小蟑螂竟直接鑽入耳道深處，因此他提醒民眾，耳朵一旦有異物應立即就醫處理，以免造成外耳炎、耳膜穿孔或出血等後果。

黃士倫指出，常見非昆蟲類耳內異物包括棉花、衛生紙、項鍊珠珠、小鋼珠等，昆蟲類異物多發生於露營時。他提醒，若有昆蟲跑進耳朵，可先從外側滴入甘油或嬰兒油使其窒息，再由醫師取出，切勿自行處理。

更多東森新聞報導

醫起看／止痛藥恐傷腎！藥師列「高風險5族群」發燒者也在內

醫起看／紅肉、全脂牛奶都可吃？美國新飲食指南大反轉 醫師揭關鍵

醫起看／愛喝含糖飲料注意！研究：日飲1杯老化恐加速4.6年

