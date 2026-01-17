醫起看／想脫單釀悲！男子約完下體流膿「內褲黏傷口」

淋病是由奈瑟氏淋病雙球菌引起的性傳染病。（示意圖／翻攝自pixabay）





一名20多歲男子因下體嚴重紅腫、化膿，被送往急診求助，語氣異常冷靜地向醫師表示「我的生殖器壞掉了」，醫師檢查後當場傻眼，只見患部表皮受損、滲出分泌物，傷勢相當嚴重。

男子單身許久，年末透過交友軟體結識女子，雙方很快發生性行為。（示意圖／翻攝自pixabay）

泌尿科醫師高偉棠在節目《醫師好辣》中分享這起離譜案例。當時急診醫師緊急請他會診，形容患者下體整片通紅，宛如被高溫灼傷，問診得知，原來男子單身許久，年末透過交友軟體結識一名女生，雙方很快發生性行為。

約莫一週後，男子開始感覺下體發癢、不適，卻未立即就醫，反而跑到社群平台Threads發文詢問「約完之後癢癢的怎麼辦」，沒想到留言區不但沒給正確建議，反而充斥恐嚇言論，甚至有人直言「可能是愛滋」，讓他驚慌失措。

廣告 廣告

在恐懼與誤判之下，男子竟異想天開，認為用熱水沖洗能達到殺菌止癢效果，於是長時間以高溫水流直接沖燙下體。他事後回憶，當下確實感覺短暫舒緩，卻沒意識到黏膜早已被高溫破壞。

男子竟異想天開，認為用熱水沖洗能達到殺菌止癢效果，於是長時間以高溫水流直接沖燙下體。（示意圖／翻攝自pixabay）

隔天醒來，傷勢急轉直下，不但皮膚脫屑、滲液，內褲更因分泌物緊黏在傷口上，慘不忍睹，這才趕緊前往急診。經檢驗後確認，男子並未感染愛滋，而是罹患常見性傳染病「淋病」。所幸及時接受抗生素注射與藥物治療，目前病情已穩定控制。

高偉棠醫師提醒，與不熟識的對象發生性行為時，安全防護絕對不能省略。一旦出現異常症狀，應盡速就醫檢查，切勿聽信網路流傳的偏方自行處理，否則不僅無法改善問題，反而可能讓原本可治療的小病演變成嚴重傷害。

根據疾管署資料，淋病是由奈瑟氏淋病雙球菌引起的性傳染病，主要經由性接觸傳播。男性通常在感染後2至7天出現症狀，包括尿道流出膿性分泌物、排尿刺痛或灼熱感；少數人症狀輕微，甚至誤以為已自行痊癒，卻仍具傳染風險。女性感染後，症狀往往不明顯，常被忽略，可能出現尿道炎或子宮頸發炎。

約有兩成患者會因細菌向上感染，引發子宮內膜炎、輸卵管炎或骨盆腔感染，嚴重者恐導致子宮外孕甚至不孕。醫師再次呼籲，性健康不容輕忽，遇到問題尋求專業醫療協助，遠比自行嘗試偏方來得安全。

更多東森新聞報導

疑酒後爭吵！女陳屍墾丁沙灘 男友崩潰「以為只是去冷靜」

疑債務糾紛心情低落！新北男失聯整天...竟陳屍車內

快訊／中天記者「林宸佑」涉國安法 橋頭地院裁定收押禁見

