醫起看／感冒吃抗生素快快好 醫揭2風險：未來恐無藥醫

許多人在感冒時，會希望醫師能開立抗生素以求快速痊癒。然而，張嘉峻醫師指出，儘管期盼病患早日康復，抗生素卻未必是治療感冒的最佳選擇。



張嘉峻在臉書粉專發文表示，一般醫學上將感冒定義為「急性上呼吸道感染」，這類感染絕大多數是由病毒所引起。而抗生素主要用於治療細菌感染，因此，除非出現疑似細菌感染的症狀，例如：黃綠色的鼻涕、濃痰，或是扁桃腺化膿（確切症狀仍需由醫師判斷），才會考慮使用抗生素。

對於想要「以防萬一先服用抗生素」的人，張嘉峻強調，頻繁且錯誤地使用抗生素，可能導致「腸道菌叢失衡」，張嘉峻醫師表示，抗生素在殺滅致病菌的同時，也可能影響腸胃道中的「益生菌」。這解釋了為何部分患者在服用抗生素後，會出現腹瀉或消化不良等副作用。

另外會出現「抗藥性的風險」，張嘉峻認為如果在非必要時頻繁使用抗生素，細菌容易演化出「抗藥性」。長遠來看，這將導致未來真正發生嚴重細菌感染時，面臨藥物效果變差，甚至無藥可用的困境。



對於，若想加速感冒復原，張嘉峻建議可採取以下三項策略：



1. 多喝水：充足的水分有助於身體新陳代謝，同時能保持呼吸道黏膜濕潤。

2. 補充維他命：各類維他命能增強免疫力，為身體提供所需的營養支持。感冒期間額外補充維他命C，尤其是不錯的選擇。

3. 多休息、不熬夜、睡眠充足：給予身體足夠的睡眠時間，能確保免疫系統得以全速運轉，有效對抗疾病。





