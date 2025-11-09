醫起看／慢性腎病擠進全球10大死因 每年150萬死...病因曝光

根據最新數據顯示，慢性腎臟疾病（CKD）每年約造成150萬人死亡，躋身全球10大死因第9位，這也是它首次進入此排行。（生病示意圖／pexels）





全球10大死因排名更動了！根據最新數據顯示，慢性腎臟疾病（CKD）每年約造成150萬人死亡，躋身全球10大死因第9位，這也是它首次進入此排行。據了解，目前全世界有7.88億人患有CKD，意即每10位成年人中，就有超過1人罹患CKD，病例增加的主因為，世界人口增加且壽命更長，更多人達到腎功能下降的年齡，可怕的是，CKD早期通常不會有症狀。

據《太陽報》報導，最新數據顯示，現在全球約有7.88億人罹患CKD，相比30年前增加了超過一倍，意即每10位成年人中，就有超過1人罹患此病，CKD現在每年造成約150萬人死亡，首次進入10大致命疾病排行榜，目前排行第9位，位於肝病之前，排名在CKD之前的其他死因為中風、缺血性心臟病、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、失智症、肺癌、糖尿病、下呼吸道感染與高血壓性心臟病。

美國紐約大學朗格尼醫學中心發現，CKD病例的增加的主因為，世界人口增加且壽命更長，更多人達到腎功能開始下降的年齡，而高血糖（與第二型糖尿病相關）、高血壓和肥胖是造成CKD的最大風險因素，團隊分析了133個國家的2,230篇已發表研究論文、國家健康資料集，推估全球約有14%的成年人有某種程度的腎臟損傷，但大多數人並未察覺，因為該疾病通常發展緩慢且無聲無息。

報導指出，CKD早期通常不會有症狀，隨著腎臟失去功能，廢物與液體會在體內累積，可能引起搔癢、腫脹、呼吸困難與嚴重疲倦，許多病患是在腎臟已經嚴重受損時才得知，此時可能已需要透析或移植治療，否則將會致命。世界衛生組織現已將CKD納入2030年前需優先防治之疾病清單。

