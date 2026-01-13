醫起看／抗拒手術、治療 男拖半年確診癌王

一名60歲男性發現胰臟有6mm的腫瘤，不過因排斥手術，沒想到半年後腫瘤長到8mm。（示意圖／翻攝自Pexel）





被譽為「癌王」的胰臟癌因早期症狀不明顯，發現時往往已是末期。胰臟科醫師林相宏近日分享一起案例，一名60歲男性有家族糖尿病史，出現易疲勞、冒冷汗等症狀時，發現胰臟有6mm的腫瘤，不過病患很排斥手術，沒想到半年後腫瘤長到8mm，並確診胰臟癌。

林相宏表示，病患有家族糖尿病史，近期感到異常疲倦且容易冒冷汗，伴隨體重減輕與上腹部偶爾悶痛，家人察覺異狀後，對照醫師過往的衛教資訊，警覺「腹脹、糖尿病、體重下降」可能是胰臟警訊，隨即帶其就醫。

林相宏透露，經初步檢測，該患者空腹血糖值飆升至200mg/dL，糖化血色素（HbA1c）更高達13%，隨後透過高階內視鏡超音波檢查，赫然在胰臟發現一顆僅0.6公分的微小腫瘤，不過患者極度排斥侵入性檢查與治療，甚至對糖尿病控制也消極應對。

腫瘤後期增長速度驚人

沒想過了半年，在家人堅持下才重返診間接受切片，林相宏醫師耐心解釋道，「內視鏡超音波胰臟切片，皮膚不會有任何傷口，只有胃壁上有個小針孔，僅需半小時，過程就跟舒眠胃鏡一樣，醒來也不會不舒服」，病患才願意切片檢查，不過腫瘤已從6mm增長至8mm，經切片證實確診為胰臟癌。

林相宏強調，胰臟癌的預後與腫瘤大小有著巨大的差別，若等到出現明顯症狀才就醫，通常超過8成的患者已無法接受手術，五年存活率僅約10%左右，但若能透過精準篩檢，在腫瘤尚不到1公分時就及時攔截並手術，五年存活率可以大幅提升至80%以上，並指出，在極早期階段，腫瘤倍增速度相對緩慢，文獻顯示可能需要超過200天才會長大2倍；但一旦進入中後期，腫瘤倍增時間可能縮短至不到60天。

