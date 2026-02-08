醫起看／抽菸開窗有用？醫師揭二手菸真相：需達7級疾風

一名孩童因久咳不癒且嚴重過敏未好轉，沒想到竟是阿公的二手菸所害。（示意圖／翻攝自Pexel）





一名孩童因久咳不癒且嚴重過敏就診，阿公強調家裡打掃乾淨、沒養寵物，不解孫子為何不見好轉，沒想到竟是二手菸所害。兒童腸胃科醫師洪華希指出，家人接觸的毒性恐比吸菸者強。

洪華希在臉書粉專「肚肚醫師-洪華希 兒童腸胃科」上分享，近日有一名久咳不癒、過敏嚴重的孩童就診，阿公困惑道，「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？！」，身旁的阿嬤則直言，「啊但是你都在室內抽菸啊！」，阿公回應表示，「冤枉喔！我都有開窗耶！」。

醫師曝二手菸真相

洪華希解釋，菸草會釋放超過7000多種化學物質，其中近70種是國際癌症研究機構（IARC）確認的一級致癌物，而菸草燃燒分為「主流菸」與「側流菸」，吸菸者吸入的主流菸因中心溫度高達900°C，燃燒較完全；而菸頭悶燒產生的側流菸溫度僅約400至600°C，在低溫不完全燃燒下，產生的亞硝胺與苯等有機毒物濃度，其實遠高於吸菸者吸入的氣體。這意味著身旁的家人吸入的側流菸，毒性可能比吸菸者本人接觸的還要強。

洪華希引用環境物理學家James Repace的公式，研究顯示，若要將室內抽菸增加的額外死亡風險降至百萬分之一以下的「安全標準」，所需的換氣量極為驚人。以台灣常見的20坪小家庭、僅1名大人抽菸為例，若要達到標準，室內空氣必須每0.2秒就全部更換一遍，代表室內風速需達每秒15公尺，相當於氣象局定義的7級疾風，也就是輕度颱風的等級，導致家中物品會被吹翻、行人難以站立。

洪華希強調，面對二手菸中強大的致癌物質，一般的開窗通風只是杯水車薪，完全無法抹去致癌與致死的風險，最後洪華希呼籲，別再安慰自己「我有開窗」就沒事，如果要真正保護孩子免於二手菸的傷害，最有效且唯一的方式，就是絕對不要在室內或是車內抽菸，只有創造百分之百的無菸環境，才能從根源斷絕有毒化學物質對家人健康的威脅。

