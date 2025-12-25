醫起看／挑男友必看「臉上3特徵」 正妹中醫師黛比：晚上才能陪妳

正妹中醫師黛比經常在社群上用輕鬆有趣的方式，分享中醫觀點。（圖／黛比中醫師臉書）





正妹中醫師黛比經常透過輕鬆有趣的方式結合中醫觀點，分享年輕女性所關注的健康議題。她在23日發表的影片表示，挑男朋友「看臉」是最重要的，有3大特徵的男性，在健康上可能會有一些隱憂，也會反映在兩性關係相處上，這不僅是她多年來看診的經驗，也是她個人挑男朋友的標準。

黛比中醫師歸類男性3大隱憂長相

1. 臉色黃

黛比中醫師分析，臉色黃代表脾胃不好，容易累、情緒不穩定，就容易對妳大小聲。

2.眼神渙散

黛比中醫師表示，眼神渙散代表常常睡不好，而且腎經弱。

3.嘴唇經常乾裂蒼白

黛比中醫師認為，嘴唇經常乾裂蒼白，代表容易累、體力差，「那晚上怎麼陪妳」，沒有這項特徵，「晚上做的事情才能多」。

黛比中醫師總結，這3個點是她多年來看診的經驗，也是挑男朋友的標準。

網友對此回應表示，「好可愛的醫師」、「哈哈身體顧好自然什麼都好」、「我看醫師眼神不渙散」、「果然中醫師看人都特別不一樣的見解」、「完了完了，想娶中醫師身體要顧好，才不會一見面就破功！」

