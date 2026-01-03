醫起看／新研究曝「1保健品」吃太多！心衰竭風險增近9成

美國心臟協會2025年科學年會發表的一項研究發現長期服用褪黑激素的失眠者，心衰竭風險高達近9成。（示意圖／pixabay）





有些人擔心安眠藥會有上癮的可能，因此在失眠的時候會選擇相對天然的褪黑激素，但美國心臟協會2025年發表的研究發現，長期服用褪黑激素治療失眠的民眾，發生心臟衰竭的風險增加89%。

這項研究以年滿18歲並且被診斷為失眠，且被開過至少1次褪黑激素處方，累積使用1年以上的成年人，對照組則是完全沒有使用褪黑激素者，且未有心衰竭病史，或使用其他安眠藥的成年人，兩組各65,414人，研究觀察期間為5年。

在追蹤期中，褪黑激素使用者中有3,021 人（4.6%）發生心臟衰竭，而對照組為1,797人（2.7%），也就是說褪黑激素使用者5年內發生心衰竭的風險相對增加89%；整體死亡率的部分，褪黑激素使用者死亡數字為未使用者的2.09倍。

依據研究結果，長期使用褪黑激素的心衰竭風險數據，並不是一個治療失眠的安全選擇，到醫院尋求睡眠專科或身心科醫師協助才是風險更低的選擇。另外，根據衛福部公告，褪黑激素早在1996年就被納入處方藥範圍，至今還沒有褪黑激素取得合法藥品許可證，在台灣並不能合法作為藥品製造或販售。

