醫起看／日本流感大流行！ 醫示警8族群較易變重症

要前往日本旅遊的民眾可得提高警覺！日本近期爆發新一波流感大流行，不少旅客剛落地沒多久就出現發燒、喉嚨痛、全身痠痛等不適症狀，甚至有人以為只是旅途疲憊，卻沒想到其實已經中標。醫師提醒，並非日本流感病毒變得特別強，而是旅途中睡眠不足、時差紊亂、高強度行程與壓力累積，讓免疫力在短時間內大幅下降，成為病毒最佳攻擊時機。

近日日本流感大流行，許多民眾落地後不久便中標。胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，民眾在海外特別容易遭流感重擊，主因並非病毒變強，而是旅途中睡眠、時差、壓力與環境因素讓免疫力下降，如果沒有及時處理，恐怕會釀成更嚴重的併發症。

海外流感重症的高風險族群包含8類族群，分別是65歲以上長者、慢性病患者、孕婦、幼童、免疫力弱者、長途飛行或時差嚴重者，以及有熬夜、飲酒、壓力大的旅客。建議民眾出國前至少兩週接種流感疫苗，可明顯降低感染與重症率。飛行期間應以生理食鹽水噴鼻，多喝水並避免飲酒，以維持鼻腔濕潤。

若是出現發燒、喉嚨痛等症狀，要把握48小時內就醫，這是黃金治療期，千萬不要拖。

