醫起看／日本老人必吃！營養師大推1食物 長期吃降低死亡率
你敢吃納豆嗎？有營養師指出，納豆是很多日本老年人的早餐必備，且長期習慣性吃，有助於降低全因死亡率。
日本老年人必吃
納豆不僅帶有黏稠質地，還氣味特殊，並不是很討喜的食物，但這種發酵大豆食品，卻是很多日本老年人的早餐必備，那常吃納豆也對日本人的長壽有幫助嗎？
15年研究
對此，營養師老辜在臉書分享一篇長達15年的研究，指出「習慣性吃納豆能延年益壽」，他說「2025年有篇研究追蹤了超過2000名65歲以上的老年男性，約長達15年，結果發現長期習慣性吃納豆，每周數包以上，真的有助於降低全因死亡率」。
老辜接著介紹，納豆是發酵大豆製品的一種，含有促進腸道健康的膳食纖維與益生元、助於維持肌肉與身體功能的植物蛋白、對心血管和骨骼有保護作用的異黃酮、有助於預防血栓的形成的納豆激酶。
納豆效益
老辜進一步分析，與其它大豆製品相比，納豆的獨特發酵方式，讓其中的營養成分更易被人體吸收，同時獨有的納豆激酶，更被研究發現對心血管健康有關鍵作用。
老辜說，每周吃數包納豆，對老年男性來說不僅帶來美味，還可能有意想不到的健康好處，不過老辜也提醒，過量攝取納豆，可能帶來高鈉或消化不適的問題，想做為長期保健，應考量攝取量的合理性，建議每次食用以市售最小包裝即可，此外若正在服用藥物，務必留意與藥物的交互作用，記得主動諮詢醫師、藥劑師或營養師。
