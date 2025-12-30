醫起看／曹西平猝逝！醫揭「7奪命前兆」：多人無症狀

家醫科醫師陳欣湄曾指出，猝死前，身體會有7種徵兆。（示意圖／翻攝自Pexel）





資深藝人曹西平於昨（29）日晚間驚傳深夜猝逝，消息傳出震撼演藝圈。家醫科醫師陳欣湄曾指出，猝死前身體會有7種徵兆，最可怕的甚至毫無症狀。

陳欣湄曾在節目《健康2.0》上指出，許多猝死案例在發生前，身體其實會發出不明原因的不舒服信號，特別是在天氣劇烈變化、患有慢性疾病，或是處於過度疲勞等三大危險因子交織下，若身體突然出現從未有過的異常感，就是極為重要的救命警訊。

陳欣湄強調，一旦感覺異常，務必立刻放下手邊工作並迅速就醫，才能避免悲劇發生的關鍵，對此進一步整理7項猝死前的前兆。

猝死前7徵兆

1.心臟病發病前，會出現頭、頸、背部大量出汗

2.臉色發黑或發白，需慎防肺栓塞徵兆

3.經常出現眼前發黑，可能會誘發心肌梗塞

4.劇烈頭痛，腦部血管功能出現問題

5.身體不明原因疼痛，心肌梗塞導致缺血

6.胸部頻繁疼痛，心血管中已有斑塊堆積，造成阻塞

7.無症狀

陳欣湄強調，許多猝死案例是「完全無症狀」的，最難以預防，由於身體健康狀況可能在短時間內急轉直下，陳欣湄呼籲平日應定期檢查，且只要感覺身體有些微異樣，千萬不能因為忙碌而輕忽。

