醫起看／止痛藥恐傷腎！藥師列「高風險5族群」發燒者也在內

常見的消炎止痛藥不是人人都能用，藥師洪正憲提醒，有5大族群服用會特別危險，連「發燒時的病患」都在內。

什麼是非類固醇抗炎藥？

洪正憲在臉書發文指出，非類固醇抗炎藥（NSAIDs）像ibuprofen、naproxen、diclofenac，是一般人「最常用的止痛藥」，用來處理頭痛、腰痛、扭傷或經痛，但對於慢性腎病患者與部分高風險族群，可能讓腎臟雪上加霜，甚至引發急性腎損傷，有些患者更是因此而洗腎。

為什麼會傷腎？

洪正憲解釋，其會抑制前列腺素，讓腎臟血管收縮、血流下降，對某些族群造成多種腎臟問題，包括急性腎損傷、高血鉀、水腫與血壓上升等。

對此，洪正憲點名5大族群，吃非類固醇抗炎藥特別危險，並給出6點預防腎損傷的方法。

高風險群

1. 慢性腎病（CKD）患者

2. 高齡者（>65歲）

3. 糖尿病、高血壓患者

4. 正在吃 RAAS 抑制劑（ACEI、ARB）、利尿劑的人

5. 脫水、腸胃炎、發燒時的病患

如何預防腎損傷？

1. 外用優先，口服只是次選

2. 若需口服，選最低有效劑量、最短療程

3. 慢性腎病患者務必監測腎功能

4. 避免「腎臟三重打擊」組合，如同時使用ACEI或ARB、利尿劑與NSAIDs

5. 避免自行買非處方止痛藥長期吃

6. 不舒服時要補充水分

替代方法

洪正憲接著指出，有多種替代止痛選擇，包括以acetaminophen（乙醯胺酚）作為基礎止痛藥，以及運用冰敷、熱敷或物理治療等局部處置來改善症狀。

最後，洪正憲提醒，非類固醇抗炎藥不是不能吃，是不能亂吃，關鍵在要吃得聰明「短、少、監測」，也建議每次使用前，都先詢問醫師或藥師。

