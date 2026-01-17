醫起看／沒性行為也會得菜花？醫揭「潮濕環境」是染病關鍵

一名20歲護理系女大生在肛門摸到「詭異突起物」。（示意圖／翻攝自pexels）





沒性行為也會得菜花？一名20歲護理系女大生在肛門摸到「詭異突起物」，擦藥2週後也未見好轉，直到在求助家醫科醫師柳朋馳後，確診為「菜花」，讓她相當崩潰，更哭訴從未發生過性行為。醫師問診後，直言染病的原因，很可能就藏在這些細節中。

肛門驚現詭異突起物

健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳在節目《健康e起聊》分享一起病例，有一名20歲護理系女大生近日發現肛門口出現「詭異突起物」，自行塗抹藥膏兩週卻毫無好轉。焦急之下，她求助家醫科醫師柳朋馳，內診結果讓她當場崩潰。

廣告 廣告

柳朋馳表示，初診時女學生描述症狀時，曾被誤認為痔瘡，但在內診後，他明確發現女學生肛門口的突起為典型人類乳突病毒（HPV）引起的感染，也就是俗稱的「菜花」。女大生當場情緒潰堤，哭著表示自己沒有男朋友，也沒有性行為，不理解為何會染病。

泰國旅遊「1細節」成染病禍根

對此，柳朋馳解釋，HPV不一定透過直接性行為傳染，也可能經由環境間接接觸感染。經詳細詢問女大生的生活史，才發現她曾於數月前赴泰國旅遊，還體驗過按摩與三溫暖設備，這可能成為感染來源。由於HPV有潛伏期，症狀可能延遲出現，直到近期病灶逐漸長大才被發現。

醫師示警：潮濕環境要注意

HPV病毒相當狡猾，一旦感染很難完全根除。柳朋馳指出，只要是泡湯，或是在澡堂使用小板凳、踩在潮濕地板，以及共用拖鞋等，都可能成為病毒入侵的途徑，尤其皮膚若有傷口，更容易感染。他提醒，HPV難以徹底根治，一旦抵抗力下降就可能復發，因此民眾使用公共設施後應養成立即洗手的習慣，以降低感染與復發風險。

更多東森新聞報導

26包海洛因塞入肛門下體！苗栗2女1男人體運毒遭逮

肛門塞「南瓜香氛蠟燭」拔不出 男掛急診：昨晚玩瘋

陸女大生如廁滑手機肛門出血 醫驚：骨盆底肌退化像60歲

