醫起看／沒碰甜食卻罹糖尿病！醫揪「真兇」他尷尬笑了

除了水果、飲料、零食等充滿糖分的食物外，竟然還有一種食物隱藏著各種危機。（示意圖／翻攝自pexels）





沒喝手搖飲、甜甜圈怎麼還會得糖尿病？神經內科醫師林邵臻表示，有位病患平時血糖控制良好，怎料在某次回診時，糖化血色素（HbA1c）竟從6.2%上升至7.2%，已達糖尿病程度。林邵臻思索良久仍摸不著頭緒，直到某項食物在腦中一閃，才讓她恍然大悟。

林邵臻在臉書發文分享，有位病患在某次回診時，糖化血色素（HbA1c）從6.2%上升至7.2%，已達糖尿病程度，且低密度脂蛋白（LDL）也上升至120mg/dL。令她感到意外的是，這位病患平時血糖控制得好，也從不碰高糖分食物，直到「滷味」在一瞬間進入她的腦海，讓她打開新的思路。

林邵臻詢問病患「最近是不是吃很多滷的東西」，病患表示自己最近吃了很多滷牛肉，她緊接著追問「該不會是滷一大鍋，重複吃很多天吧」，病患尷尬笑而不語，這才知道滷味就是導致病患血糖升高的元兇。

林邵臻表示，為了製作美味又好吃的滷味，傳統滷汁常會加入冰糖、紅糖等以提升整體風味，也因此導致這些食物含有較高糖分，如果常吃的話，不僅對血糖管理相當不利，對於血糖控制不佳、已有胰島素阻抗、糖尿病或肥胖風險的人來說，可能導致血糖產生波動，進而控制不佳，導致胰島素阻抗惡化的風險。

此外，也有研究指出，當含油脂與肉類的滷汁反覆加熱時，會生成膽固醇氧化產物（COPs）與雜環胺（HCAs），不僅對身體有害，也可能導致罹癌風險上升。林邵臻提醒，滷汁本身通常含高油脂、高鹽分、高熱量，如果經常吃，加上量又大，對心血管、腎臟、血壓、血脂等慢性病也是非常不利的。

