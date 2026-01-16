醫起看／洗完澡仍飄異味？他想親熱遭拒 醫揭6原因

男子洗完澡仍被嫌私密處有味道，親密關係受影響。（示意圖／Pexels）





明明剛洗完澡，私密處卻還是被嫌「有異味」，甚至因此影響親密關係？一名經常外出跑業務的男子，因下半身長時間處於潮濕悶熱狀態，多次想與伴侶親近卻遭婉拒，讓他無奈直呼「我真的有洗乾淨」。對此，泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性私密處出現異味，往往不只是清潔問題，背後其實藏著多項關鍵原因，其中包皮更是常見元兇。

私密異味從哪來

陳鈺昕醫師在粉專發文指出，男性陰莖在正常情況下，可能會有淡淡體味或汗味，多半來自汗腺與皮脂腺分泌物混合後的氣味，只要清潔得當通常不會刺鼻。但若出現酸味、魚腥味或類似起司的味道，就要提高警覺，可能與感染或衛生習慣不良有關。

針對「洗了還是臭」的困擾，醫師整理出男性私密處異味揮之不去的6大常見原因：

包皮過長：包皮與龜頭之間容易堆積包皮垢，若清潔不完全，分泌物發酵後易產生惡臭，甚至引發發炎。 汗腺旺盛：鼠蹊部汗腺發達，悶熱流汗後，汗水與皮脂被細菌分解，氣味自然加重。 尿液殘留：排尿後未確實擦乾，餘尿接觸空氣後產生氨味，形成明顯尿騷味。 清潔不確實：性行為或自慰後未清洗乾淨，體液與細菌作用下容易變質發臭。 內褲未勤換：長時間穿同一件內褲，分泌物累積，形同細菌溫床。 病菌感染：如包皮龜頭炎、尿道炎或性病感染，除異味外，常伴隨紅腫、搔癢與異常分泌物。

改善異味與割包皮優點

想要擺脫惱人的私密臭味，醫師建議從日常習慣開始。洗澡時應翻開包皮，以清水或弱酸性清潔產品清洗包皮內側與龜頭，並確實擦乾。平時選擇透氣內褲、排尿後擦拭乾淨，也有助降低細菌滋生。

若異味反覆出現，甚至合併紅腫、疼痛，則不建議自行擦藥，應儘早就醫評估。對於包皮反覆發炎或清潔困難者，醫師也點出割包皮的5大好處：

清潔更簡單：減少細菌藏匿空間，降低包皮垢堆積。 改善異味來源：厭氧菌數量下降，臭味明顯減少。 降低感染風險：有助減少泌尿道與包皮相關發炎。 預防性病：研究指出可降低 HIV、HPV 與梅毒感染風險。 恢復期較短：手術方式進步，術後照護與恢復時間相對快速。

