醫起看／流感患者變多！醫示警2症狀 恐是B型流感

一般腸胃炎出現1症狀，絕不可輕忽，恐是B型流感。（示意圖／翻攝自Pexel）





隨著天氣明顯轉涼，感冒病例逐漸增加。弘育聯合診所近日在臉書分享一則病例，若一般腸胃炎出現1症狀，絕不可輕忽，此外，近幾週也驗出多例A、B型流感。

診所表示，本月8日一位高中生前來看診，出現高燒39度、嘔吐等症狀，並合併肌肉酸痛，且臉色蒼白、相當不適，診所指出，一般腸胃炎較少出現高燒，因此立即為患者執行流感快篩，結果驗出B型流感陽性，後續已給予克流感藥物治療。

診所提醒，近期除了A型流感外，診所也驗出不少B型流感陽性個案，B型流感的主要症狀包括，發燒、酸痛、腸胃道症狀，與一般腸胃炎相比，B型流感的特點是「燒得比較高、有明顯酸痛」。

診所觀察到，近期流感疫苗的打氣明顯上升，顯示大眾預防意識提高，更呼籲，若民眾出現上述高燒、酸痛等症狀，建議即早就醫，必要時由醫師進行流感快篩，以便即早治療，降低流感重症的機率。同時，氣溫變化也讓鼻過敏、氣喘等呼吸道敏感症狀增多，提醒民眾應多加留意保暖與個人防護。

