醫起看／減肥有學問！營養師示警「5類人」別碰瘦瘦針

許多人為了減肥，會到醫院診所施打「瘦瘦針」。（示意圖／Unsplash）





許多人為了減肥，會到醫院診所施打「瘦瘦針」，但營養師高敏敏指出，有5大族群不建議嘗試，不但可能造成反效果，嚴重還會影響身體健康。

什麼是瘦瘦針？

根據肝病防治學術基金會介紹，「瘦瘦針」主要成分是一種腸泌素類荷爾蒙「類昇糖素胜肽-1」（glucagon-like peptide 1 agonists, GLP-1）受體的促效劑，能刺激胰島素分泌、抑制昇糖素分泌、延遲胃排空速率及抑制食慾，有效降低血糖、預防心血管疾病，還有減重效果，進而改善阻塞性睡眠呼吸中止症。

瘦瘦針5類人不要碰

高敏敏在臉書發文提醒「瘦瘦針不是人人都適合，有5種需要特別注意的族群不建議嘗試，他們另外有更適合的專屬瘦身方式」。

1. 懷孕、哺乳中的人

這個階段身體的任務是供應足夠營養給胎兒或嬰兒，瘦瘦針可能影響食慾與胃排空，一旦進食量下降、營養攝取不足，就可能影響胎兒發育與乳汁品質。若要瘦身建議規律進食維持能量穩定，每天散步或伸展促進循環，並以身體舒適與精神狀態為主。

2. 有藥物過敏史的人

瘦瘦針屬於處方藥物，成分會影響腸胃與神經訊號，若本身對藥物或注射劑敏感，可能出現皮膚反應、腸胃不適甚至全身性過敏，這類反應並非單純不舒服，而是可能造成身體長期負擔，使用前風險需特別謹慎。若要瘦身建議選擇原型食材為主，避開加工食品、重口味、與高添加物，走路或瑜伽取代激烈運動。

3. 曾有甲狀腺髓質癌或家族史

甲狀腺與全身代謝調控密切相關，部分成分可能干擾內分泌訊號傳遞，對高風險族群而言可能影響甲狀腺相關機制穩定，增加潛在風險，因此不建議以瘦瘦針作為減重工具，而應優先選不干擾內分泌的方式。若要瘦身建議每餐補充蛋白質維持肌肉量，保留適量澱粉、穩定代謝，每周2至3次規律阻力訓練。

4. 嚴重腸胃道疾病者

瘦瘦針會延緩胃排空並改變腸胃蠕動節奏，對腸胃功能正常的人是抑制食慾，但對已有胃排空異常、腸阻塞、長期胃脹氣的人，反而可能讓消化不順加劇 導致腹脹、噁心、進食困難，讓身體更難恢復平衡。若要瘦身建議少量多餐降低腸胃刺激，熟食取代生食減少不適，慢慢增加日常活動量。

5. 有胰臟炎病史的人

胰臟負責消化與血糖調節對刺激非常敏感，瘦瘦針可能影響消化激素分泌，對曾有胰臟炎病史的人可能增加代謝負擔 提高復發或惡化風險，因此使用前一定要由醫師完整評估，不可自行嘗試。若要瘦身建議控制油脂攝取降低胰臟負擔，用餐定時定量避免暴食，每天走路或輕量活動。

廣告 廣告

最後，高敏敏強調「瘦身從來不是一條標準答案，而是要看身體適不適合，當一種方法需要你承擔風險，那它就不該是唯一選項，選對方式你會發現慢慢來反而走得更遠」。

更多東森新聞報導

醫起看／感冒吃抗生素快快好 醫揭2風險：未來恐無藥醫

