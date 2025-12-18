醫起看／激戰一半「啪」一聲！GG痛爆慘了

三總泌尿科醫師分享生殖器白膜破裂症狀。（示意圖／pixabay）





在發生親密關係時，如果私密處出現異常斷裂聲，並且陰莖立刻劇痛、腫脹又瘀血，一定要盡速就醫。三總泌尿科江佩璋醫師分享，一天深夜被通知有患者因為陰莖骨折需要緊急開刀。

三總泌尿科江佩璋醫師分享，「白膜」破裂的症狀。（圖／江佩璋醫師臉書）

江佩璋醫師分享，他被叫回醫院時，同事還問說患者是哪根骨頭斷掉？他解釋，陰莖骨折其實不是真的「骨頭斷掉」，而是陰莖的一層結構「白膜」破裂。他接診患者後了解到患者受傷的過程十分典型，發生關係時突然聽到，「啪」一聲，生殖器瞬間「消風」，接著迅速腫脹瘀青。

江佩璋醫師當晚立刻為患者安排手術，找到白膜破裂處後縫合修補，他強調，黃金時間之內越早修補對後續患者生殖器的外觀恢復、勃起功能都很關鍵。他隔天巡房時患者患處的腫脹就已經明顯消退，疼痛也幾乎緩解，恢復程度相當不錯。

江佩璋醫師提醒，白膜破裂發生的三大特徵是生殖器發出清脆聲響，之後「消風」，緊接著會腫脹瘀血，外觀宛如「茄子」，他重申，這是泌尿科的急症，需要立刻掛急診，以把握黃金修補期。

