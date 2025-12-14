醫起看／瓊瑤女郎何晴病逝！生前「罹患腦瘤」 醫示警重要徵兆

中國資深女演員何晴。（圖／翻攝自微博）





被譽為是「4大瓊女郎」之一的中國女星何晴，因為演出《青青河邊草》華又琳的角色走紅，於13日在北京病逝享壽61歲，據傳近年來她因為罹患腦瘤而淡出演藝圈。對此醫師示警，如果睡醒後經常頭痛，可能會是腦瘤的初期徵兆。

根據《香港01》報導，何晴的歌手好友黃綺珊2015年4月曾發文為她祈福，「為我親愛的何晴姊妹每日守望禱告，願醫治的手與信心的靈與她同在！」就在那年傳出她罹患腦瘤並接受治療，2016年一度透過戲劇復出後，又再次息影調養身體。

根據三軍總醫院的介紹，到目前為止 醫界尚未明瞭腦瘤之致病因素，但一些因素可能與腦瘤有關，像是遺傳、外傷、自體免疫性疾病、環境污染、或病毒感染等，最常見的腦瘤為神經膠細胞瘤，其它的像是腦膜瘤、腦下腺瘤、神經鞘瘤等。

三軍總醫院指出，腦瘤最常見的症狀是頭痛，因為腦位於顱腔中，如果腫瘤長出或壓迫腦部組織導致水腫，就會使顱內壓增加引起頭痛，頭痛可能是持續性或漸進性的，通常容易睡醒後頭痛。

如果腦瘤持續生長可能會引發嘔吐、視力模糊，眼底鏡檢可能會發現視神經乳頭水腫，如腫瘤壓迫了腦、神經，會引起痙攣或抽搐的現象，當壓迫或破壞其鄰近組織，會引起局部缺損的症狀。

如腫瘤長於前額葉，可能會導致人格改變，長於顳葉會引起記憶或語言障礙，長於小腦會引起步態不穩和運動失調，長於運動神經會使對側肢體無力或麻痺，長於聽神經會引起耳鳴或聽力喪失。

如果腦瘤生長快速，刺激到腦組織使其腦壓快速增加，會導致病人意識遲緩脈搏呼吸減慢、血壓升高等，此時應盡速就醫。

