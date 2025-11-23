醫起看／男喉嚨有異物感 竟是第三期食道癌

一名48歲男子因喉嚨異物感及吞嚥困難就醫，結果被診斷為第三期食道癌，並合併第四期下咽癌。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





一名48歲男子因喉嚨異物感及吞嚥困難就醫，結果被診斷為第三期食道癌，並合併第四期下咽癌。台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，吸菸、喝酒、嚼檳榔、攝取香腸等加工食品，以及飲用過熱湯品，都是常見的食道癌風險因素，應盡量避免。

據了解，該名男子長期吸菸、喝酒及嚼檳榔，起初因喉嚨異物感及吞嚥不適就醫，檢查結果卻顯示，他罹患第三期食道癌，並合併第四期下咽癌，癌細胞已淋巴轉移。洪嘉聰指出，食道癌早期多無明顯症狀，通常在腫瘤擴大後才出現吞嚥困難、聲音沙啞或體重下降等警訊。

所幸，該名男子經過放療、化療及免疫治療後，腫瘤明顯縮小。醫療團隊也採用胸腔鏡及腹腔鏡微創手術，切除次全食道，並以胃管與頸部食道縫合重建。洪嘉聰表示，微創手術相較傳統開胸手術傷口小、恢復快，也能避免全喉切除與永久氣切，維持患者生活品質。

國民健康署提醒，食道癌早期多無明顯症狀，常見警訊包括吞嚥困難、喉嚨異物感、火燒心、食物逆流、聲音沙啞、胸後痛、體重下降及久咳等，並呼籲民眾，切勿僅依網路資訊自行判斷病情而延誤就醫，如出現上述症狀，應儘速就醫檢查，把握治療黃金期。

食道癌3大危險因子

1.過熱飲食：世界衛生組織（WHO）已將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子。

2.菸、酒、檳榔：此為多種癌症共通高風險因子。

3.含亞硝胺食品：美國臨床腫瘤醫學會指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，都會增加罹患食道癌的風險，減少食用此類含亞硝胺的食物，可降低罹癌風險。

臨床統計顯示，早期食道癌5年存活率可達七至九成，但晚期患者存活率明顯下降，第4期不足5%，因此及早發現、及早治療至關重要。

