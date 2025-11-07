醫起看／男性小心禿頭！「2類飲品」是掉髮元兇

長期攝取過多2類飲品，都與掉髮風險增加有關。（示意圖／翻攝自Pexel）





現代人面臨掉髮困擾，除了遺傳、壓力之外，飲食習慣可能是元兇！一份最新發表的營養學回顧研究發現，長期攝取過多「含糖飲料」和「酒精」，都與掉髮風險增加有關，尤其對男性族群影響顯著。

臉書粉專「韋恩的食農生活」發文分享一項發表於國際期刊《Nutrition and Health》（營養與健康）的研究，納入超過6.1萬名參與者的資料，發現攝取太多含糖飲料的人，其掉髮風險顯著增加，若每週超過3500毫升，約等於近10杯中杯手搖飲，專家建議「少一杯含糖飲料或酒精，或許就能為自己多留一頭烏黑的秀髮」。

廣告 廣告

此外，多項研究結果皆顯示，酒精攝取與掉髮、頭髮提前進入休止期有明顯的相關性，雖然目前尚未確立酒精直接導致掉髮的關係，學者推測，過量飲酒將產生多重負面影響，包括間接傷害毛囊和阻礙鋅、鐵、維他命B群等營養吸收，以及干擾睡眠與肝臟代謝及引發慢性發炎。

研究顯示，維他命D與掉髮程度呈顯著負相關，即維他命D越低，掉髮越嚴重，缺乏維他命D和鐵可能導致毛囊生長週期縮短，使頭髮過早進入休止期，預防與改善掉髮的有效策略，應從飲食營養入手，包括攝取足夠的維他命D與鐵和避免過量糖類和酒精，以及確保蛋白質充足，搭配植物性飲食，攝取花椰菜、青花菜和大豆製品等。

更多東森新聞報導

空姐圈瘋傳「制服救星」！熱銷200萬盒成高空新寵

膝蓋不靈活、關節易痠痛？醫師提醒：軟骨保養不能等

東森深度周報／小心愈補愈大洞！ 維他命過量恐傷肝腎

