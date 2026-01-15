醫起看／男性最怕「沉默殺手」醫曝做1事存活率飆升99%

泌尿科醫師呂謹亨表示，攝護腺癌是男性常見的癌症之一，且早期幾乎沒有症狀。（示意圖／翻攝自Pexels）





泌尿科醫師呂謹亨近日表示，攝護腺癌是男性常見的癌症之一，由於早期幾乎沒有症狀，因此被稱為「沉默的殺手」。他提醒，只要能及早發現，攝護腺癌的治癒率與存活率都非常高。

男性不可忽視的疾病

呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，攝護腺癌的發生與多種因素有關，其中最主要的風險是「年齡增長」。他表示，男性50歲後罹患攝護腺癌的機率會快速上升，70歲以上更為常見，是不可忽視的高風險族群。此外，「家族遺傳」也是重要因素，如果父親或兄弟曾患攝護腺癌，個人罹患的風險可能會提高2至3倍。

呂謹亨說道，「飲食習慣」同樣影響攝護腺癌的發生，長期攝取高脂肪、高熱量、紅肉（如牛、羊、豬）且缺乏纖維素的飲食，可能增加罹患機率。而「種族與環境」也扮演一定角色，雖然歐美男性的發生率相對較高，但隨著亞洲地區飲食西化，亞洲男性的發生率近年也逐步上升。此外，「體內雄性激素」的影響也是不可忽略的因素，荷爾蒙水平過高可能刺激攝護腺細胞增生，增加癌症風險。

呂謹亨指出，攝護腺癌最可怕之處在於「早期通常沒有症狀」。當腫瘤還侷限在攝護腺內時，患者通常感覺不到異狀；中期可能出現頻尿、夜尿、排尿困難、尿流變細、尿不乾淨、急尿，甚至排尿時疼痛或灼熱感；晚期症狀則可能包括骨頭疼痛，常轉移至骨盆、脊椎或肋骨，造成背痛或髖關節痛，以及下肢水腫、體重減輕、貧血等。

早期篩檢提升治癒率

呂謹亨也提醒，排尿困難不一定是癌症，也可能是攝護腺肥大，但出現相關症狀應及時就醫檢查。他建議，50歲以上男性，若有家族史則建議從45歲起，每年進行PSA血液檢查，若數值異常升高，需進一步評估，包括肛門指診（DRE）及超音波導引切片，切片檢查是確診癌症的唯一標準。

攝護腺癌治療方式

1.根除性手術：適用於未轉移的攝護腺癌，首選達文西機械手臂切除整個攝護腺，根除癌細胞。

2.海扶刀：適用於早期攝護腺癌，避免漏尿及影響性功能。

3.放射線治療：透過高能量射線殺死癌細胞。

4.荷爾蒙治療：降低體內雄性激素濃度，「餓死」癌細胞。

5.化學／標靶治療：當荷爾蒙治療失效或是癌症已廣泛轉移時使用。

預防與保養建議

一、飲食

1.茄紅素（Lycopene）：番茄（煮熟後更好吸收）、西瓜、紅心芭樂。研究顯示茄紅素有助於保護攝護腺。

2.十字花科蔬菜：花椰菜、高麗菜、芥藍菜。

3.豆類製品：黃豆、豆漿、豆腐（富含異黃酮）。

4.微量元素硒（Selenium）：堅果類、大蒜、洋蔥。

5.綠茶：兒茶素具有抗氧化作用。

二、避免與減少

1.減少動物性脂肪（紅肉、肥肉、奶油）。

2.少吃高糖、高油炸食物。

3.戒菸、限制飲酒。

三、生活習慣

1.維持規律運動：肥胖會增加攝護腺癌進展的風險。

2.多曬太陽：適度補充維生素D。

呂謹亨強調，若攝護腺癌能在早期（第一、二期）發現，5年存活率可超過99%。因此，男性不應因害羞而逃避檢查，及早篩檢能大幅提升治癒與存活機會。

