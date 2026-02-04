醫起看／男性雄風不只靠運動 醫點名1蔬菜是關鍵

不少男性希望透過運動、保健食品來提升體力與性功能。（示意圖／翻攝自pixabay）





不少男性希望透過運動、保健食品來提升體力與性功能，但泌尿科醫師提醒，若忽略日常飲食中的關鍵營養素，效果恐怕有限。泌尿科醫師蘇信豪近日分享，男性想要維持生殖健康與體能狀態，「鋅」是不可忽視的重要元素，以水蓮為例，這類蔬菜含有男性生理機能所需的微量元素「鋅」。

蘇信豪醫師指出，在門診中經常有病患詢問「想要重振雄風，到底該吃什麼？」。（示意圖／翻攝自pixabay）

蘇信豪醫師指出，在門診中經常有病患詢問「想要重振雄風，到底該吃什麼？」事實上，答案往往就藏在日常餐桌裡。以水蓮為例，這類常見的蔬菜不僅富含膳食纖維，還含有男性生理機能所需的微量元素「鋅」。

鋅是男性生理機能的重要推手

在泌尿科醫學觀點中，鋅被視為維持男性健康的重要營養素之一。蘇信豪說明，鋅參與睪固酮（男性荷爾蒙）的合成，與生殖功能息息相關，同時也影響精液品質與整體免疫力。他進一步指出，研究顯示，當男性鋅攝取不足時，可能出現性慾下降、體力不佳或精子活動力降低等情況；若適度補充，對部分患者可帶來明顯改善。

補鋅與性功能、精子品質相關

根據相關研究，針對因鋅攝取不足而出現性功能障礙的男性，在補充足量鋅後，約有六到七成的人感受到體力與性慾提升。此外，合理補充鋅也被觀察到可使精子活動力平均提升約一到兩成。營養建議方面，成年男性每日建議鋅攝取量約為 15 毫克，女性則為 12 毫克。

廣告 廣告

在泌尿科醫學觀點中，鋅被視為維持男性健康的重要營養素之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

補鋅並非越多越好

不過蘇信豪醫師也提醒，鋅並非補充越多效果越好。長期每日攝取超過40毫克，可能影響鐵與銅的吸收，甚至引發腸胃不適。他建議，民眾可優先透過天然食物攝取鋅，例如水蓮、牡蠣、南瓜子等，兼顧營養均衡與健康風險，若有特殊需求，則應諮詢專業醫師或營養師評估。

更多東森新聞報導

暴虐低溫「5度殺」要來了！ 痛苦濕冷連潑2天

快訊／竹聯幫大老吳敦逝世 享壽77歲

新／苗栗警頭遭砍2刀 顱骨骨裂出血轉送加護病房

