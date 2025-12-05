醫起看／男起紅斑以為被蟲咬？醫揪真相：已是「二期梅毒」
許多皮膚紅疹常被誤認為蟲咬或過敏，但近期一名泌尿科醫師分享案例，一位年輕男性患者因手掌出現「不痛不癢」的紅斑，誤以為是露營被蟲咬，自行擦藥一個月都無效，最終就醫確診是已進入「二期梅毒」階段。
泌尿科醫師蘇信豪透過臉書分享，近日一名年輕男性患者求診時，雙手手掌佈滿紅斑，表示，「醫生，我一個月前去露營，回來後手掌就出現這些紅紅的斑點，我以為是被什麼不知名的毒蟲咬到，或者是接觸到髒東西過敏。」然而，患者將症狀詢問AI，結果遭到警告，「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」嚇得他立刻衝到泌尿科求診。
梅毒有哪些症狀？
蘇信豪醫師為患者抽血檢查，結果RPR（梅毒血清反應）呈陽性1:256，確診為「二期梅毒」，醫師指出，梅毒在醫學界被稱為「偉大的模仿者」，因為它的症狀千變萬化，經常偽裝成各種皮膚病，該患者手掌上的紅斑就是二期梅毒最典型的特徵之一，而特徵包括，外觀為紅褐色、銅板色的斑點，具特徵性地出現在「手掌」與「腳底」，且通常「不痛不癢」，這與一般蟲咬或濕疹有極大區別，而有些病灶邊緣會有像是領圈狀的脫屑。
梅毒如何傳染？
蘇信豪透露，許多患者會疑惑，「我沒亂來，怎麼會中？」或擔心是否在公廁被傳染，他強調，梅毒主要透過不安全性行為，接觸到含有梅毒螺旋體的體液或病灶（如硬性下疳）而感染，共用針頭或母子垂直感染也是傳染途徑，但一般日常接觸（如握手、共用馬桶座、餐具、游泳池）通常不會傳染，因為梅毒螺旋體離開人體後很快就會死亡。
梅毒如何治療？
蘇醫師表示，梅毒在早期發現非常好治療，診斷會透過篩檢進行抽血檢查，治療方式通常施打長效型青黴素或口服特效藥即可有效殺菌，並提醒，若皮膚問題自行擦藥兩週仍未改善，或是有不安全性行為史後出現異常皮膚症狀，應立即尋求專業醫師（泌尿科、感染科或皮膚科）協助，不要自己當醫生或依賴AI，抽血檢查才是最準確的。
