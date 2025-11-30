醫起看／男長期便秘自行灌腸慘了 糞水倒流急送醫

苗栗一名65歲黃姓男子長期受便秘困擾，因飲食調整效果不佳，每日皆服用強力軟便劑，並在兩、三天無法排便時自行灌腸。（示意圖／Pexels）





苗栗一名65歲黃姓男子長期受便秘困擾，因飲食調整效果不佳，每日皆服用強力軟便劑，並在兩、三天無法排便時自行灌腸。大千綜合醫院27日表示，黃男日前因連續3天未能排便，再度自行灌腸卻未見成效，隨後改以更長的管子將瀉藥送入直腸深部，卻引發劇烈腹痛，在直腸上端處發現有一個巨大的破洞，糞水隨著破洞流進腹腔。

大千綜合醫指出，經電腦斷層掃描發現，黃男直腸上端、靠近乙狀結腸轉彎處出現一處直徑約2公分的大型破洞，糞水透過破裂處流入腹腔，導致嚴重腹膜炎。外科部主任馮啟彥隨即安排腹腔鏡手術，術中確認破裂位置與灌腸管深入過深、施力過猛有關。大量宿便外漏造成腹腔感染，是病人劇痛與發炎指數飆升的主因。

馮啟彥表示，腹膜炎若未及時治療，可能進一步導致敗血症甚至休克死亡；所幸黃男手術後恢復良好，已能正常進食與活動。他也向醫療團隊坦言，此次經驗讓他「再也不敢自行灌腸」。

針對便秘常見問題，馮啟彥說，改善方式應先從生活型態調整著手，包括增加膳食纖維攝取，多吃蔬果與全穀類食品、每日飲水量維持1500至2000毫升，以及規律運動。排便習慣亦相當重要，如廁時避免久坐，可利用小凳子抬高雙腳以放鬆骨盆底肌，有便意時應立即如廁，避免忍耐。

馮啟彥提醒，若上述方式仍無法改善，應由醫師評估狀況後再使用藥物治療。醫院強調，灌腸屬於短期急救性處置，必須在醫師指示下使用，不宜長期依賴。過度或不當灌腸恐造成肛門撕裂、痔瘡破裂、大腸黏膜受損，嚴重者可能導致腸道破裂及腹膜炎。

