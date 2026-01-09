醫起看／瘦瘦針減肥神藥？ 牛津研究：停藥近2年後「打回原形」

打瘦瘦針減重正流行，不過一旦停打之後，後果恐怕不容小覷。（示意圖／unsplash）





打瘦瘦針減重正流行，不過一旦停打之後，後果恐怕不容小覷。英國牛津大學最新研究發現，不少患者在停藥後會出現復胖情形，不到2年就恢復到原本體重，甚至有英國女子停藥4個月，竟復胖25公斤。

針頭直接往肚皮注射，瘦瘦針近年來風靡全球，在美國已有數百萬人使用，許多人將其作為減重手段。然而一旦開始施打，恐怕就得長期使用，因為停藥後的反彈效果相當驚人。

醫學博士貢德指出，研究發現當人們停止施打瘦瘦針時，體重會出現反彈，平均每月增加約0.4公斤，且體重回升的速度，大約是節食與運動減肥法的4倍。

英國牛津大學追蹤9000多名瘦瘦針使用者，平均使用時間約9.7個月，期間約減重8.3公斤；但研究發現，停藥後體重平均每月回升0.4公斤，大約1.7年後，就會回到原本體重。

美國醫師薩頓說明，這類藥物通常作用於大腦中的飢餓感中樞，主要透過抑制食慾，讓人產生飽足感，同時也會延緩胃排空。

瘦瘦針的主要成分為腸泌素類荷爾蒙，用來控制食慾中樞。專家推測，復胖速度快的原因，在於停用強效藥物後，驅動肥胖的生物機制突然啟動，加上施打者多半未嚴格控制飲食、也較少運動，導致肥胖關卡瞬間打開。英國這名女子便成為慘痛案例，停藥4個月就復胖25公斤。

該名英國女子蘿西坦言，自己仍在努力思考接下來該怎麼辦，這可能意味著必須終身施打瘦瘦針，但最大的問題在於是否負擔得起。

過去一年，英國約有近200萬人使用瘦瘦針，每月支出約1萬3000元台幣，其中約有一半的人在一年內，因費用考量而停止治療，殘酷的復胖問題也隨之浮現。專家建議，改變飲食習慣與生活型態，才是長久之道。

