醫起看／盯盤「曲線變形、歪掉」！當心患「黃斑部病變」沒察覺

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老翁看盤覺得吃力，後來竟確診黃斑部病變。（示意圖／東森新聞）





看股市盯盤，如果眼睛看線圖時，開始出現扭曲、變形或歪掉的狀況，小心可能有潛在疾病。有一名68歲老翁不僅看家人的臉模糊不清，看盤也覺得吃力，後來檢查發現，竟然確診黃斑部病變。

紅紅綠綠的數字不斷跳動，K線圖密密麻麻，從週一看到週五，甚至休市了還在研究走勢。但小心，如果盤勢越看越花、曲線圖歪掉變形，可能暗藏疾病警訊。

眼科醫師江尚宜：「黃斑部主要是錐狀細胞密度最高的地方，所以主要負責的是影像比較精密的辨識，或色彩的部分。」

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就有一名68歲老翁，近期每次看盤都覺得曲線歪掉，連看家人的臉也模糊不清。一檢查發現是「濕性黃斑部病變」，眼底已出現出血和積水。

眼科醫師江尚宜：「所謂黃斑部病變，是泛指黃斑部這個地方發生一些病變。黃斑部病變的原因有很多，有可能是糖尿病引起的，或是高血壓，或者因為年紀增長、高度近視所引起的病變。」

老年性黃斑部病變主要分為乾性、濕性兩類。乾性病程通常較慢；而濕性則是因異常血管增生引起，容易滲液、出血，視力惡化速度也較快。如果察覺視線模糊、影像扭曲等症狀，都應提高警覺。

英國研究更發現，每天讓眼睛接觸約3分鐘深紅光，有機會改善部分視網膜細胞活性，對年長者的視覺功能帶來幫助，也讓不少人笑說，看紅紅的股市曲線圖，似乎真的很有幫助。

眼科醫師江尚宜：「主要是因為遠紅外線對眼睛有類似熱敷的效果，並不是直接照紅光就可以達到效果。」

盯盤綠油油，傷神也傷眼；紅盤賺錢固然開心，但股市天天變化的同時，也別忽略眼睛發出的求救訊號。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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