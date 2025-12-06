醫起看／睡下去就醒不來！醫師示警：冷天防睡夢中猝死

胸腔重症專科醫師黃軒發文解釋「睡眠中突發性猝死」的疾病成因。（示意圖／pexels）





近日東北季風開始發威，氣溫下降有感，每年寒流總是有不少人一覺下去再也沒有醒來，這種「睡夢中的猝死」通常都隱藏在沒有被察覺到的健康危機裡面。胸腔重症專科醫師黃軒發文解釋「睡眠中突發性猝死」的疾病成因。

黃軒表示，睡眠雖然是休息時間，也是人體「防禦力」最低的時候（心跳變慢且血壓下降，自主神經轉為副交感神經主導），導致身體對缺氧的反應變遲鈍，所以有些白天身體還撐得住的健康「破洞」，到了晚上就可能全部出現。

黃軒提到，許多研究指出許多致命事件都發生在凌晨12點到清晨6點之間，包含急性心臟問題、心律不整、夜間呼吸中止等等，在這段時間內猝死的比例佔據所有猝死的比例的12%-19%。

三大恐「一睡不醒」的疾病

心律不整

阻塞性睡眠呼吸中止

夜間心臟病發（特別是冬天）

容易一睡不醒的高危險群

1.40到70歲男性

2.飽受壓力的上班族

3.長期打呼、白天嗜睡的人

4.高血壓控制不良

5.心臟肥厚、心肌病家族史

6.睡前喝酒（加重呼吸中止）

7.冬天睡冷房間的人

黃軒提醒民眾，如果有符合兩項以上，加上曾經累到睡覺都會喘，請立即就醫

睡眠中死亡前的警訊

1.一睡醒就頭痛，是夜間缺氧警訊。

2.睡覺被噎醒、喘醒，是睡眠呼吸中止的典型警訊。

3.夜間心悸、胸口悶熱，有心律不整或冠心症可能性。

4.最近「走路變慢、起身變吃力」，心血管死亡風險升高。

預防睡夢中死亡的方式

1.睡覺時維持室溫20-24度，冬天太冷會對心臟造成壓力

2.側睡能幫助降低呼吸中止發生情況。

3.睡前勿飲酒，酒會「癱軟」呼吸道肌肉，引發呼吸暫停。

4.高危族群務必做心電圖、心臟超音波、睡眠檢查（PSG）、24小時心電圖（Holter 24hrs）

5.睡眠不足不等於抗壓，長期熬夜會擾亂自主神經，使夜間心律不整更容易發生。

