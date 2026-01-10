醫起看／紅肉、全脂牛奶都可吃？美國新飲食指南大反轉 醫師揭關鍵

美國最新版飲食指南調整飲食排序，紅肉與全脂乳製品不再列為禁忌。（示意圖／Pixabay）





美國公布最新飲食指南，顛覆長年「少油低脂」的健康觀念，將紅肉、全脂乳製品重新納入建議攝取範圍，引發醫界與民眾熱議。對此，心臟科醫師指出，是否影響膽固醇與血糖，與個人體質高度相關。衛福部也表示，台灣飲食指引將參考國際新證據，預計於今年第2季對外發布。

美國新版飲食指南

由美國衛生部與農業部共同發布的新版飲食指南，重新調整食物分類層級，將肉類、乳製品與健康脂肪，與蔬菜、水果並列為核心攝取來源，同時嚴格限制糖分與高度加工食品。重點建議包括：

多攝取蛋白質與蔬菜、水果 避免油炸與過度烹調 減少糖分、甜食與零食 少吃白吐司、精製餅乾 少喝酒、多補充水分 紅肉、全脂牛奶不再全面禁止，但飽和脂肪攝取仍須低於每日總熱量10%

醫師：體質差異是關鍵

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平在臉書發文指出，長期以來醫學界普遍建議低脂飲食，但臨床觀察發現，不同族群對脂肪與肉類的代謝反應差異極大，「有些人怎麼吃膽固醇都不高，有些人稍微吃就飆升。」

他建議民眾可每3個月為一個週期，規劃自己的飲食內容，並透過抽血檢驗觀察哪些食物會影響膽固醇與血糖，再進行調整，才能找到真正適合自己的飲食方式。他也強調，再好的食材只要經過油炸，都會大幅降低健康價值，而發酵食品如泡菜、味噌、酸菜，則被認為對腸道與代謝有益。

台灣飲食指南將於第2季公布

針對美國新指南，衛福部長石崇良昨（9日）受訪表示，隨著營養科學不斷進展，國際飲食建議本就會持續修正。台灣目前使用的「每日飲食指南」已進入更新階段，原訂第一季公布，考量美國新證據與研究陸續出爐，將重新納入專家討論，預計延至第2季發布。

石崇良也指出，過去被視為高風險的食物，如雞蛋、全脂牛奶，近年研究顯示在適量情況下仍具良好營養價值，關鍵不在完全避免，而是避免過量與高度加工。他強調，飲食指南的核心精神，是提供更符合科學與生活實際的參考，而非一體適用的標準答案。

