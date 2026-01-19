醫起看／總是喉嚨卡卡口臭？醫曝台人1習慣引扁桃腺結石

李晏廷醫師表示，約有近一半的人可能存在扁桃腺結石問題。（示意圖／翻攝自unsplash）





你也有喉嚨卡卡、口腔異味，但卻找不出原因的困擾嗎？對此，耳鼻喉科醫師李晏廷指出，有近一半的人口都有這種問題，這類症狀很可能與「扁桃腺結石」有關，除了口臭外，還有2種容易被忽略的症狀，台灣人也因為這項習慣，導致出現問題的比例偏高，也是需要注意的地方。

不只口臭！扁桃腺結石有「2隱藏症狀」

李晏廷醫師在臉書粉專「李晏廷醫生 一生守護」發文表示，約有近一半的人可能存在扁桃腺結石問題，但多數人並未察覺。除了常見的喉嚨異物感與口臭外，部分患者還可能出現2種較容易被忽略的症狀，例如「肩頸長期僵硬痠痛」，以及在幾個月內出現一次「心臟瓣膜抽痛」的不適感。若相關症狀找不到其他明確原因，可以留意是否與扁桃腺慢性發炎有關。

台灣人扁桃腺結石比例高？

李晏廷指出，有醫學文獻顯示，亞洲族群出現扁桃腺結石的比例相對偏高，而台灣民眾可能更為常見，李晏廷表示，這與台灣人長期「吃藥不聽醫囑」有一定的關聯性。他說明，有民眾在使用抗生素時未遵循醫囑，或者是自行停藥或自行服藥，長期下來容易讓抗藥性細菌潛藏於扁桃腺深處，反覆引發慢性發炎。

廣告 廣告

在預防與輔助治療方面，扁桃腺結石是扁桃腺慢性發炎的一種，李晏廷提到，臨床研究指出，口內益生菌「Streptococcus salivarius K12」有助於降低扁桃腺發炎發生率，透過建立口腔內的好菌環境，減少產生硫化顆粒以及扁桃腺結石的壞菌滋生空間。

醫師提醒：就醫評估才是根本

不過，李晏廷也提醒，若民眾已出現扁桃腺結石或反覆不適，仍應優先就診耳鼻喉科，由醫師進行專業評估與治療，待病灶穩定後，再搭配適當的口內保健方式，才能有效降低復發風險。

更多東森新聞報導

醫起看／青年激戰網友整夜「GG爛掉了」 整根化膿內褲黏肉上

男高生下體流膿！梅毒、淋病齊上身問：何時能再性行為

醫起看／沒性行為也會得菜花？醫揭「潮濕環境」是染病關鍵

