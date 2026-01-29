醫起看／耳朵痛竟是急性心梗 女半夜送醫撿回一命

胸悶不適。（示意圖／Pexels）





69歲梁女士日前於凌晨睡眠中，突然感到胸悶不適，並合併左耳疼痛及嘔吐情形，隨即前往衛生福利部桃園醫院急診就醫。經醫療團隊詳細評估，安排相關檢查及心電圖判讀後，發現梁女士實為急性心肌梗塞。院方隨即啟動緊急醫療流程，迅速安排心導管檢查及治療，在黃金時間內打通阻塞血管，成功挽回心肌功能。

醫師警告：心肌梗塞嚴重恐心衰竭、猝死

桃園醫院心臟內科主治醫師黃啟倫指出，心肌梗塞是常見且致命的心血管急症，發作往往突然。當冠狀動脈發生急性阻塞時，心肌無法獲得足夠氧氣，短時間內可能引發嚴重心律不整、心臟衰竭，甚至猝死。

黃啟倫進一步說明，把握黃金救援時間至關重要，心肌梗塞發作後，每延誤1分鐘，就有更多的心肌細胞壞死。若能在發病後90分鐘內完成冠狀動脈血管再灌流治療，可有效降低後遺症及死亡的風險，及早辨識症狀並迅速就醫相當重要。

不只胸痛！耳朵痛、嘔吐也可能是心梗警訊

衛福部桃園醫院專科護理師黎倩如表示，心肌梗塞的症狀不一定都是典型的胸痛，部分患者可能僅出現胸悶、胸口壓迫感、噁心、嘔吐、冒冷汗、呼吸困難，甚至是耳朵痛、肩頸或下顎疼痛等非典型表現。尤其女性、年長者及糖尿病患者，更容易出現不典型的症狀，民眾切勿因此而掉以輕心。



黎倩如提醒，近期氣溫變化劇烈，容易增加心血管的負擔，心血管疾病高風險族群更要留意身體發出的警訊。及早辨識、迅速就醫，才能避免錯失黃金搶救時間。

