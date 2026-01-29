醫起看／耳朵痛竟是急性心梗 女半夜送醫撿回一命
69歲梁女士日前於凌晨睡眠中，突然感到胸悶不適，並合併左耳疼痛及嘔吐情形，隨即前往衛生福利部桃園醫院急診就醫。經醫療團隊詳細評估，安排相關檢查及心電圖判讀後，發現梁女士實為急性心肌梗塞。院方隨即啟動緊急醫療流程，迅速安排心導管檢查及治療，在黃金時間內打通阻塞血管，成功挽回心肌功能。
醫師警告：心肌梗塞嚴重恐心衰竭、猝死
桃園醫院心臟內科主治醫師黃啟倫指出，心肌梗塞是常見且致命的心血管急症，發作往往突然。當冠狀動脈發生急性阻塞時，心肌無法獲得足夠氧氣，短時間內可能引發嚴重心律不整、心臟衰竭，甚至猝死。
黃啟倫進一步說明，把握黃金救援時間至關重要，心肌梗塞發作後，每延誤1分鐘，就有更多的心肌細胞壞死。若能在發病後90分鐘內完成冠狀動脈血管再灌流治療，可有效降低後遺症及死亡的風險，及早辨識症狀並迅速就醫相當重要。
不只胸痛！耳朵痛、嘔吐也可能是心梗警訊
衛福部桃園醫院專科護理師黎倩如表示，心肌梗塞的症狀不一定都是典型的胸痛，部分患者可能僅出現胸悶、胸口壓迫感、噁心、嘔吐、冒冷汗、呼吸困難，甚至是耳朵痛、肩頸或下顎疼痛等非典型表現。尤其女性、年長者及糖尿病患者，更容易出現不典型的症狀，民眾切勿因此而掉以輕心。
黎倩如提醒，近期氣溫變化劇烈，容易增加心血管的負擔，心血管疾病高風險族群更要留意身體發出的警訊。及早辨識、迅速就醫，才能避免錯失黃金搶救時間。
更多東森新聞報導
醫起看／尾牙續攤昏倒 救回恐變植物人...妻：他說休息一下就好
醫起看／載班花夜衝陽明山！男大生突心梗 同學嚇傻急送醫
醫起看／18歲男大生載美女夜衝 突胸悶急送醫！竟是「心肌梗塞」
其他人也在看
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 25則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法
陸劇《人之初》一開播就話題不斷，馬思純不只演技再進化，整個人狀態也被狂讚「回到顏值巔峰」。身高170公分的她，過去因情緒與治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤，圓潤身形讓她承受極大壓力。為了健女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火
現代人開始注重健康養生，有的人早餐喝杯豆漿、午晚餐吃些豆腐肉類等，就以為蛋白質攝取足夠了。但復健科醫師王思恒示警，你可能一直處於「蛋白質貧窮線」以下！他引述最新的《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》報告指出，現行的每日建議量（RDA）就像是「基本工資」，只能讓人餓不死，若想瘦得更快、老得更慢，蛋白質攝取量「請直接加碼50%」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
連喝7天貢丸湯！陸男「膝蓋劇痛」就醫 竟確診尿毒症嚇傻
大陸浙江省一名40歲男子，近日因膝蓋劇烈疼痛就醫，經檢查竟被確診為尿毒症，醫師追查病史發現，該男子曾連續一週每天吃路邊販售的貢丸湯，疑因長期攝取高嘌呤濃肉湯，導致痛風急性發作，並加速腎功能惡化。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 9則留言
44歲女律師搭機靠母肩膀小睡再也沒醒來 驗屍揭離奇死亡真相
根據外媒《紐約郵報》報導，44歲美國女律師格林去年4月30日與母親一同搭乘達美航空，從美國明尼蘇達州要飛往英國倫敦，這趟航班預計時長約7個半小時。格林登機不久後，就靠著母親的肩膀睡著，但途中她都沒有醒過來，直到空服員發現格林昏過去，才發現大事不妙。當時格林在機...CTWANT ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
26歲女「不吃肉」減肥瘦超快！早餐愛吃「2食物」竟腦出血猝死
26歲的越南張姓女子為了減肥，完全不吃肉類，日常飲食以蔬菜和穀物為主，兩個月來瘦超快。有天她在家中跳繩運動時，突然喊著「頭好痛」，隨即昏倒在地、失去意識。她的丈夫發現後緊急將她送醫，醫師搶救後仍回天乏健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
蛋黃不再是心血管戰犯！最新研究逆轉認知：無礙心血管 最健康吃法曝光
長期以來，蛋黃因膽固醇含量高，常被視為心血管疾病元兇。然而，復健科醫師王思恒引述最新大型臨床實驗「DIABEGG」指出，蛋黃與血管健康的負面關聯性已獲翻案。研究發現，高雞蛋攝取量（每週逾12顆）與低攝取量（每週不足2顆）的糖尿病患者，其壞膽固醇、血糖及血管發炎指數並無顯著差異。醫師強調，雞蛋中的膽固醇不會直接阻塞血管，「如何吃」與「搭配什麼吃」才是關鍵。建議選擇水煮、蒸蛋等純粹烹調法，並以雞蛋取代精緻澱粉，有助穩定血糖。王思恒醫師呼籲，比起糾結蛋黃，民眾更應專注於「少糖」與「多運動」，才是保護心血管健康的根本之道，糖尿病患者也能安心享用雞蛋。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
青花菜、白花椰、花椰菜苗哪個最營養？多項研究推薦：它抗癌、控糖
花椰菜是健康「防護罩」。營養師薛曉晶表示，多種研究肯定，花椰菜具有抗癌、護心、控糖等功效。 花椰菜具有抗癌效果 根據2025年《Cancer Epidemiol Biomarkers Prev健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3則留言
自認身體硬朗卻突發心肌梗塞 醫師：很多人「不知道自己不健康」
許多人的刻板印象中，依然以為心肌梗塞是老人家的病，但醫師坦言，臨床上遇到越來越多年輕的患者。「三十幾歲、四十來歲的都有。我看過不到40歲的男性，體重超過100公斤，高血壓、高血糖和高膽固醇，這三高都有，結果突然胸痛、喘不過氣被送來急診，確診為心肌梗塞，緊急裝了支架，救回一命。」國泰醫院心臟內科主治醫師郭志東表示，該名患者平時自認身體「很硬朗」，沒有做定期健檢，直到發作之後，才知道自己有糖尿病、高血壓、血脂偏高。郭志東說明，他後來裝了支架，也開始控制飲食、減重，現在回門診定期追蹤，體重下降、血壓、血糖都穩定，回復正常生活。郭志東感慨：「這位年輕患者不是不健康，而是不知道自己不健康。」box冬天最危險的習慣：重口味＋不動郭志東指出，冬天大家喜歡吃火鍋、麻辣鍋、薑母鴨、熱湯，調味也偏鹹偏油，高油、高鹽都會讓血壓控制變得更差，冬天體重也容易上升，這些都是對心血管最危險的習慣。 六大高風險族群：年齡只是其中一項郭志東列出心血管疾病的傳統危險因子：1. 年齡：男性＞45歲女性＞55歲2. 三高：高血壓高血脂糖尿病 3. 抽菸抽菸會造成血管內皮受損，血流變慢、血管變硬，「抽菸10年以上的人，血管雖然常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
喝10c.c.「魔法藥水」昏睡到天亮 醫警告3類人別試：小心下面鎖死
近期在社群平台Threads有網友分享，服用10c.c.抗過敏藥物「希普利敏」後，直接昏睡到天亮，把它當作助眠幫手。泌尿科醫師蘇信豪警告，這種「魔法藥水」雖然能讓人很好睡，也可能導致「尿不出來」的窘境，嚴重者甚至需要緊急插尿管治療，呼籲攝護腺肥大男性、高齡長者及青光眼患者切勿隨意服用。太報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
關穎自曝邁入更年期「全身細胞都不舒服」！靠這樣緩解不適、防衰老
49歲時尚名媛關穎近日與理科太太一起合開Podcast新節目《人生五分熟》，並在節目上自爆處於更年期前期，讓她睡也睡不好、吃也吃不好，什麼都不對勁，身體還忽冷忽熱，而且變胖也瘦不下來。 關穎邁入健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
別上當！「蒙特樂橄欖油」混充低價油遭逮 北市開罰400萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 蝦皮、MOMO等電商平台都曾販賣的橄欖油驚爆混充低價芥花油！台北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事，並於融琦公司於新北市深坑區承租的製造場所，現場查獲混充油品的相關設備、器具，衛生局已先依標示不實從重裁處融琦公司新台幣4...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
不是豆類害的！醫揭「子宮肌瘤真正元兇」 體脂高、肚子胖全中
根據《Journal of Women's Health》2014年825個亞洲女性的研究，發現體脂率30%以上，還有腹部肥胖（腰臀比超標、BMI過重）是子宮肌瘤的高危險群。《Experimental and Therapeutic Medicine》在2019年透過89位受試者，更證實「腰臀比」異常的女性發生子宮肌瘤的風險是正常者的7.7倍，體脂率過高是4.3倍，內臟脂肪過高是3.9倍，比起BMI的2倍多，「腹部肥胖」更是子宮肌瘤的高風險因子。 降低體脂率 有助降低子宮肌瘤發生率 王姿允醫師。我的無齡秘笈。表示，由以上研究可知，降低體脂率其實可以大大降低子宮肌瘤的發生，至於是否可以「縮小」，其實目前並未有相關減重介入後的觀察型研究，所以仍無法下定論。但可以確定的是，每天1000cc以內的無糖豆漿加上若干豆腐的攝取，對子宮肌瘤的患者來說，其實是安全的範圍，因為比起豆類製品，有更多其他的因素才是子宮肌瘤會變大的元兇。 子宮肌瘤與荷爾蒙代謝、生活型態密切相關 在2024年《Nutrients》有篇review的文獻，列出「預防子宮肌瘤的生活方式干預、飲食和環境實踐策略」，由於子宮肌瘤跟體內常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
台中蛋雞場染疫雞蛋還能吃嗎？「關鍵1步驟」吃了才安全
台中豐原一家蛋雞場近日出現雞隻大…民報 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
他「打呼如打雷」險猝死！醫：冬天睡眠缺氧引爆「3大疾病」殺機
小心，睡覺打呼恐是致命警訊。50歲外商主管周先生，近年變得鼾聲如雷常驚醒枕邊人，白天也總是精神委靡，開車險些睡著，體重還直線上升10公斤。但最令他困擾的是，高血壓的狀況竟變得難以控制，加上天氣嚴寒OHCA新聞不斷備感壓力，在太太陪同下就診。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
霍諾德吃素登101！最愛啃「這蔬菜」 專家讚爆：運動員的神物
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登上台北101，震撼全球，他堅持的植物性飲食也備受關注，尤其他常啃紅甜椒當點心。營養師呂美寶表示，許多運動科學研究證實，甜椒可提供重要的生理支持，例如加速結締組織的修復、優化滲透壓與水分穩定等好處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
甜心教主王心凌認證「4種不挨餓瘦身法」長年保持4字頭體重
甜心教主王心凌認證「4種不挨餓瘦身法」長年保持4字頭體重造咖 ・ 1 天前 ・ 發表留言
禽流感來了怎麼辦？ 農業部解答：雞肉、雞蛋這樣吃仍安全
台中市豐原區一處蛋雞場近日出現異常死亡情形，約1700隻蛋雞接連死亡，經台中市農業局採樣送驗後，今（28）日確認感染高病原性禽流感。消息曝光後，不少民眾開始擔心，現在還能不能安心吃雞肉、雞蛋？對此，農業部與各地動保單位一致強調，只要「煮熟吃」，禽肉與蛋品仍屬安全，民眾無須過度恐慌。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
魚油這樣補才有效！吃錯「護心變傷心」 醫揭黃金攝取量
不少民眾為了保護心臟健康，長期補充魚油，但劑量是否拿捏得宜呢？醫師分享最新大型研究，提醒魚油中的Omega-3脂肪酸確實與心臟健康有關，但攝取量過多，也可能干擾心臟電位、增加心律不整的風險 。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言