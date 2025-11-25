醫起看／胃逆流久治不癒 醫揭健康醋害慘25歲女
長期受胃食道逆流折磨，25歲的年輕女性胸口灼熱、喉嚨緊繃卡卡，症狀反覆發作，嚴重到連睡眠都被打亂。即使按時服藥數年，病情卻始終不見改善，讓她身心俱疲。直到近日前往衛生福利部桃園醫院肝膽腸胃科求診，透過更精準的醫療檢查，才終於找出多年來未曾被察覺的真正病因。
肝膽腸胃科醫師賴俊穎表示，胃食道逆流是因胃酸或內容物上湧刺激食道，使患者感到胸口灼熱、泛酸、咳嗽等不適，是現代人相當普遍的消化道疾病。這名女性服藥多年卻始終未改善，顯示可能存在未被發現的誘發因子。因此，醫療團隊為她安排住院進行 24 小時食道酸鹼度測試，分析胃酸逆流發生的時間與強度，以利制定更客製化的治療方式。
檢查結果令人意外。她在下午與夜間的酸鹼值異常升高，與典型胃酸分泌模式並不一致。進一步詢問生活作息後，賴俊穎驚訝發現，這名年輕女子「每天固定喝健康醋」，且深信酸性飲品能改善體質、促進新陳代謝。
然而，這杯她以為能保健的「健康醋」，卻正是導致症狀難以改善的主因。
賴俊穎指出，健康醋雖經常被強調有各種好處，但對胃食道逆流族群來說，酸性飲料會直接刺激原本已經受損或敏感的食道黏膜，使胸悶灼熱更加嚴重，也可能提高逆流發作的頻率與幅度。
護理師江羽涵補充，胃食道逆流患者的食道屏障功能較弱，若又攝取酸性飲品，容易讓症狀雪上加霜。除了健康醋，像是咖啡、茶、碳酸飲料、柑橘類水果、甜食等，都可能刺激胃酸分泌或影響下食道括約肌功能，使逆流更加頻繁。她提醒患者，避免自以為是的「保健方法」，往往能減少不必要的身體負擔。
在確認真正病因後，醫療團隊調整治療策略，並協助她戒掉健康醋、重新安排飲食。短短數週，她胸口灼熱與喉嚨異物感明顯緩解，睡眠品質也逐步恢復正常。她無奈又慶幸地表示：「原來以為對身體好的東西，才是害我這麼不舒服的原因，真的差點越補越糟。」
賴俊穎提醒，治療胃食道逆流不能只依賴藥物，更需要配合飲食與生活管理。他建議民眾均衡飲食、細嚼慢嚥，避免高油脂、甜食或太刺激的食物，睡前兩小時別再進食，才能降低夜間逆流風險。如果症狀持續或反覆發作，應及早接受腸胃專科檢查，透過進階檢測找出真正誘因，才能獲得最有效的治療。
桃園醫院也呼籲民眾，不要輕信網路偏方或保健迷思。透過科學檢查與正確的生活管理，多數患者都能遠離長期不適，重新找回健康生活。
