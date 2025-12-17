醫起看／腎友注意！超商5類商品 恐引發心臟衰竭

腎臟科醫師洪永祥提醒廣大腎友們，若要進到便利商店購物，有五大類商品必須敬而遠之。（示意圖／翻攝自pexels）





對於洗腎的腎友來說，維持良好的生活品質，飲食上的「限制」可說是關鍵。腎臟科醫師洪永祥近日透過臉書粉專，特別提醒廣大腎友們，若要進到便利商店購物，有五大類商品必須敬而遠之，因為這些看似常見的食物，可能潛藏著引發心律不整、心臟衰竭甚至意識昏迷的致命風險。醫師強調，洗腎腎友必須嚴格控制水、磷、鉀的攝取量，才能確保身體健康。

第一類：楊桃製品 具致命神經毒素

洪永祥醫師在「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」粉專中指出，腎友們進入超商首先要避開的就是楊桃、楊桃汁、楊桃蜜餞等楊桃製品。他解釋，楊桃在代謝過程中會產生神經毒素，必須經由腎臟代謝。由於腎友的腎功能已受損，無法有效代謝這些毒素，將可能引發打嗝、意識混亂、抽搐，甚至導致昏迷死亡的嚴重後果。

第二、三類：高糖高鉀 恐致心臟急症

醫師提醒，第二類要避開的是高糖超甜食物，例如珍珠奶茶、蛋糕甜點、含糖零嘴。高糖會促進發炎，導致血糖飆高，口渴感更嚴重，腎友可能因此喝更多水，導致體重暴增，進而引發心臟衰竭。

第三類則是容易導致心臟急症的高鉀食物，包括香蕉、奇異果、柳橙汁。洪醫師表示，血鉀過高是洗腎室最怕的急症之一，可能導致心律不整，甚至心跳停止。

第四、五類：高磷高鈉 加劇身體負擔

第四類是高磷食物，像是起司、加工肉品、可樂。當磷排不掉時，會造成骨頭變脆、副甲狀腺亢進、皮膚搔癢，更嚴重的是會導致血管鈣化，最終引發心臟衰竭。

第五類則是高鈉食物，如泡麵、香腸、蜜餞。鈉含量高會讓腎友感到口渴，喝水更多，導致血壓飆高、心臟衰竭、肺水腫，進而使洗腎脫水過程更加痛苦。

洪永祥醫師最終強調，洗腎腎友若想保持健康與生命品質，進超商時務必記住這五大類食物不要碰，日常飲食也必須嚴格執行限水、限磷、限鉀的原則。

