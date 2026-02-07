醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
急診室醫護人員每天面對形形色色的病患，時常與死神賽跑，當下的判斷更攸關生死。就有一名醫師分享，日前接手一名因腹痛前來掛急診的患者，安排手術後才發現腸子全壞死，最終仍回天乏術，患者不幸過世。事後，他也可能因此面臨家屬提告，這樣的急診現場日常，讓他感嘆每天上班都像是在走鋼索。
急診醫師壓力沉重
臉書粉專「急診醫師碎碎唸」發文分享急診現場的真實處境，文中提到，有一位學長日前成功診斷出因胸痛就醫、實際為主動脈剝離的患者，及時處置讓病患逃過一劫，原PO也半開玩笑地恭喜學長「賺了3000萬」，但他也直言，若未能即時抓出病因，一旦病患發生不幸，醫師可能面臨高額求償。
腹痛送急診 一查竟是腸中風
原PO透露自己是一名急診醫師，曾接手一名因腹痛冒冷汗、由家屬送至急診的病患。初步抽血檢查結果並無明顯異常，但患者疼痛持續，隨後安排電腦斷層檢查，懷疑為腸中風，立即會診外科。不料，病患到院約兩小時後血壓開始下降，緊急放置中心靜脈導管並使用升壓藥，外科隨即安排剖腹探查，然而病患一到手術室便心跳停止，急救後雖恢復心跳，但開腹發現腸道已全面壞死，最終隔日仍不幸過世。
原PO感嘆，急診中還有許多難以在第一時間確診的致命疾病，例如心肌炎、腦部靜脈血栓等，往往需要時間才能逐步顯現全貌。不少基層診所或門診醫師一旦察覺風險，便會將病患轉送急診，但病患到院時臉上並不會寫著「我心肌炎、我腸中風」，使急診醫師必須在高度不確定性下作出關鍵判斷。也因此他形容：「上班就是在走鋼索的感覺，好恐怖啊...」
多種病毒齊發！患者擠滿急診室 護理師親吐第一線狀況
陸女肚子痛送急診 沒想到23分鐘後就當媽了
17公分地瓜塞肛門！61歲陸翁掛急診 醫驚：卡直腸深處
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」
資深媒體人狄志為日前赴日旅遊卻突發疾病，嚴重高燒、全身癱軟，所幸透過海外緊急就醫，症狀緩解。他在臉書上分享自己海外就醫經驗，奉勸出國前最好備妥常用藥物。醫師提醒，海外就醫沒有台灣方便，出國前要注意當地
口臭怎麼刷都沒用？醫揭「意想不到真兇」 很多成年人中鏢卻不知道
「怎麼刷再多次牙，口臭問題還是揮之不去？」35歲的陳小姐從事業務工作，近半年來總覺得喉嚨卡卡的，明明認真刷牙漱口，嘴裡卻還是有難聞的氣味。她原以為是牙周病作怪，看了好幾次牙醫都沒改善，後來在朋友建議下到耳鼻喉科檢查，才發現原來是扁桃腺結石在作祟。 什麼是「扁桃腺結石」? 台安醫院耳鼻喉科袁聖博醫師指出，扁桃腺表面佈滿許多稱為「隱窩」的小凹洞，當食物殘渣、口水分泌物、死亡細胞和口腔細菌聚集在這些隱窩中，逐漸鈣化堆積後就會形成結石。這些結石通常呈現淡黃色或米白色的顆粒狀，大小從米粒到豌豆都有可能。扁桃腺結石主要由細菌屍體和食物殘渣等有機物混合少量鈣鹽組成，質地相對較軟，袁聖博醫師表示，其中的厭氧菌會產生硫化物，帶來類似臭豆腐的腐敗氣味，這就是患者常出現難以消除口臭的主因。扁桃腺結石好發於20歲至70歲的成年人，兒童較為少見。 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭 預防這樣做 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭，即使努力刷牙漱口也無法改善。袁聖博醫師說明，患者經常感覺喉嚨有東西卡住、吞嚥時不順暢，有時會出現喉嚨疼痛、味覺異常等症狀，甚至在咳嗽或打噴嚏時突然吐出帶有強烈臭味的小顆粒。小型結石可能在咳嗽或
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
高中生鼻竇炎「蓄膿感染大腦」 緊急開顱仍搶救無效！
一名高中男生發燒5天，但精神狀況非常差，醫師察覺有異緊急進一步檢查，發現竟是鼻竇炎感染大腦，雖然緊急進行開顱手術，但為時已晚最終不治。醫師提醒，兒少發燒最關鍵的警訊並非「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」。家長若發現孩子發燒已2、3天，服用退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，應快到大醫院檢查。
健檢報告別只看紅字！2數值算「血管老化指數」小心血管正在加速崩壞
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，許多人認為中風、失智、動脈硬化等疾病離自己很遙遠，要年紀大才會發生。然而，健檢報告中最常見的「血糖」和「三酸甘油酯」兩個數值，透過簡單公式，就能算出
2026「皮蛇/帶狀皰疹疫苗」全台13縣市補助懶人包：副作用、種類比較、誰該打
不少人一聽到「皮蛇（帶狀皰疹）」，腦中浮現的不是紅疹，而是痛到睡不著、連衣服摩擦都受不了的經驗。常有患者形容：「那不是普通的痛，是一路痛進神經裡。」帶狀皰疹不只出現皮膚問題，更可能留下長期神經痛後遺症。隨著年齡增加、免疫力下降，發作風險也會跟著升高。這幾年「皮蛇疫苗」逐漸成為熱門預防選項，但也讓許多......詳全文
三酸甘油酯太高怎麼辦？外國營養師推薦20種食物降三酸甘油酯
三酸甘油酯是什麼呢？其實它是一種為了保護人體才會存在的血酯，不過過量就很容易引起心血管疾病，到底應該吃什麼才能降低過量的三酸甘油酯？以下將會介紹外國營養師推薦的20種食品。 三酸甘油酯是什麼？
陳宗彥驚傳二度「腦溢血」住加護病房 醫：出血性中風致死率高、預後差異大
前行政院發言人、防疫五月天成員之一陳宗彥近日驚傳再度發生「腦溢血」，目前已緊急住
小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染
農曆新年將至，許多男性忙完大掃除後，也想順便幫下半身「除草」。泌尿科醫師陳鈺昕提到，近日診間出現一連串除毛災情，不少男性除完毛後，皮膚紅腫如「紅豆冰」，甚至引發連鎖感染。對此分享3個除毛後常見的感染病症，私密處一旦出現紅、腫、痛、搔癢、膿包等症狀，不要自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫。
害怕失智可以做什麼？中醫建議吃這4種食物 早上起床做一動作
中年人最害怕的疾病，除了癌症之外，最擔心會不會成為失智症候選人。健康主播鄭凱云邀請中醫師林舜穀在《如果云知道》節目中，分享透過飲食和穴道保健，預防失智症找上門的2大祕訣。 中醫師林舜穀指出，預防
一喝酒就臉紅的人中風風險高？醫揭「致命基因風險」
生活中心／綜合報導尾牙季到了，不少公司、朋友聚餐一場接一場，餐桌上少不了喝酒助興，但也常看到有人才喝幾口，臉、脖子甚至全身立刻通紅。多數人以為只是酒量差，但其實這與「酒精不耐症」體質有關。國內研究指出，台灣約有47%人口帶有相關基因，比例居全球之冠，而這不只是攸關喝酒不舒服，還可能和腦中風提早報到有關。
陳宗彥最新病況曝光！傳腦溢血今二次開刀 手術已完成
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前傳出腦溢血緊急送醫，在台北馬偕醫院治療，4日緊急進行第一次手術治療，今（6）日再度進行第二次手術，歷時近三小時完成，術後已轉回外科加護病房持續密切觀察。
再這樣沾恐洗腎！醫點名「這5種調味料」要少碰 醬油膏、番茄醬都上榜
台灣飲食習慣「無醬不成餐」，黑白切、火鍋、乾麵、蛋餅，總要搭配醬油膏、沙茶醬或甜辣醬才覺得夠味。腎臟專科洪永祥醫師提醒，部分市售醬料的鈉、磷、鉀等含量較高，還有糖分、脂肪，慢性腎衰竭的腎友長期過量攝取可能讓腎功能持續受損、甚至走向洗腎，應謹慎食用。他也建議可改吃天然辛香料、香草等，為美食增加風味的同時也能保護腎臟健康。 醬料為何傷腎？醫師引述研究說明 有這些病況更應注意 洪永祥醫師說明，根據 2022 年發表於國際權威期刊《高血壓》（Hypertension） 的大規模研究顯示，長期攝取過量鈉離子，會導致腎內動脈壓力上升，損傷腎小球的過濾功能，對慢性腎病患者而言，可能加劇對腎臟的傷害。2021年《腎臟營養雜誌》一項研究則顯示，天然食物（如豆類、肉類）中的有機磷吸收率約四到六成，但加工醬料中常見添加「無機磷」，人體吸收率幾乎接近百分之百。腎臟排磷能力不佳的患者，可能引發「高磷血症」，導致血管鈣化。此外，也有不少番茄醬、甜辣醬為了口感，加入大量砂糖或高果糖漿，高糖對合併糖尿病的腎友更是雙重打擊。2023 年《美國腎臟病學會臨床雜誌》研究指出，高果糖攝取可能誘發尿酸上升，進一步促進腎臟間質纖
40歲「星光幫」許願能懷上第四胎 高齡孕婦營養怎麼顧？專家揭3招
從星光幫二班出道的李千娜40歲了，即使工作再忙，她還是很樂於當媽媽這個角色。已是三寶媽的她，近日在老歌新唱的專輯發表會上，透露了心聲──希望能懷上第四胎。這在少子化的世代裡，特別值得為她鼓鼓掌。而想當
隱形牙套供應商突發停業失聯，新北市牙醫師公會啟動緊急協助機制
針對台灣隱形牙套品牌近日突然停業並失去聯繫，導致部分牙醫診所及正在接受矯正治療的患者，療程銜接受阻，甚至出現付費卻拿不到牙套的情況，引發民眾不滿與重大消費爭議。 新北市牙醫師公會理
蜜月天堂淪毒窟！斐濟驚爆「血液傳毒」注射他人血液解毒癮 愛滋病例狂飆
[Newtalk新聞] 據《紐約郵報》報導，斐濟正面臨愛滋病病例急遽增長的公共衛生危機，根據聯合國愛滋病規劃署與斐濟衛生部資料，預估今年病例數將倍增至 3,000 例以上。疫情快速擴散的主因是冰毒使用增加及不衛生的注射行為，包括近期出現的「藍牙趨勢」——即注射他人血液以獲取殘存藥效。2024 年新增病例達 1,583 例，而 2025 年前六個月已通報 1,226 例，顯示疫情加速惡化。聯合國開發計畫署代表指出，此疫情不僅是健康問題，更是發展與人權挑戰，呼籲緊急擴大防治措施。 疫情快速擴散的主因是冰毒使用增加及不衛生的注射行為。（示意圖） 圖：達志影像／美聯社 太平洋著名蜜月勝地斐濟，近年已轉變為區域內愛滋疫情成長最快的熱點。官員明確指出，冰毒使用增加是導致疫情激增的主要驅動因素。根據世界衛生組織去年 12 月發布的快速評估，當地存在顯著的不安全注射行為，使注射型毒品使用者面臨更高的愛滋傳播風險。其中一種被稱為「藍牙趨勢」的行為尤其令人憂慮：當人們無力購買毒品時，會注射已經處於藥物作用下的他人血液，以獲得快感。 報導指出的數據顯示，斐濟的愛滋病例數預計將在今年倍增至 3,000 例以上
年菜不是元凶！營養學教授點名年節最傷身的其實是這些「隱形熱量」
農曆春節就要到了，許多人在年節期間，常將體態改變或身體不適等狀況，簡單歸因於放假「吃太多」；但實際上，真正影響健康的往往不是單單一餐的熱量而已，而是整體生活節奏的失衡。 輔仁大學營養科學系教授劉沁瑜指出，過年期間最容易被忽略的，並非是年菜本身，而是飲食頻率增加、進食時間延後，以及日常作息混亂等，所帶來的連鎖影響。 劉沁瑜說明，年節假期常常看見民眾，「一整天零食不離手、正餐時間往後延、宵夜變成日常」的情形，這類不自覺攝取小食的習慣，往往才是熱量、糖分與精製碳水的主要來源。而且許多人誤以為只要主餐的份量和熱量節制，就能安心吃點零嘴，但卻忽略了零食累積的健康負擔，可能遠遠高於一頓年夜飯。 新春精緻健康三大面向從生理角度來看，人體代謝與荷爾蒙分泌是高度依賴生理時鐘的，當晚間進食過多，就容易影響胰島素的調節與脂肪代謝，進而干擾夜間的睡眠品質，形成「晚睡、晚吃、恢復不足」這樣的惡性循環。長假結束之後，也不少人感到疲憊、精神不濟，甚至出現體重上升、血糖波動，其實正是作息與進食時序紊亂出現的結果。 劉沁瑜強調，與其在過年期間追求「完全忌口」，不如將健康管理視為系統性的調整。她提出「新春精緻健康」的概念