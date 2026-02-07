醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索

一名腹痛患者掛急診，手術中才發現腸道已全面壞死。（示意圖／翻攝自pexels）





急診室醫護人員每天面對形形色色的病患，時常與死神賽跑，當下的判斷更攸關生死。就有一名醫師分享，日前接手一名因腹痛前來掛急診的患者，安排手術後才發現腸子全壞死，最終仍回天乏術，患者不幸過世。事後，他也可能因此面臨家屬提告，這樣的急診現場日常，讓他感嘆每天上班都像是在走鋼索。

急診醫師壓力沉重

臉書粉專「急診醫師碎碎唸」發文分享急診現場的真實處境，文中提到，有一位學長日前成功診斷出因胸痛就醫、實際為主動脈剝離的患者，及時處置讓病患逃過一劫，原PO也半開玩笑地恭喜學長「賺了3000萬」，但他也直言，若未能即時抓出病因，一旦病患發生不幸，醫師可能面臨高額求償。

腹痛送急診 一查竟是腸中風

原PO透露自己是一名急診醫師，曾接手一名因腹痛冒冷汗、由家屬送至急診的病患。初步抽血檢查結果並無明顯異常，但患者疼痛持續，隨後安排電腦斷層檢查，懷疑為腸中風，立即會診外科。不料，病患到院約兩小時後血壓開始下降，緊急放置中心靜脈導管並使用升壓藥，外科隨即安排剖腹探查，然而病患一到手術室便心跳停止，急救後雖恢復心跳，但開腹發現腸道已全面壞死，最終隔日仍不幸過世。

原PO感嘆，急診中還有許多難以在第一時間確診的致命疾病，例如心肌炎、腦部靜脈血栓等，往往需要時間才能逐步顯現全貌。不少基層診所或門診醫師一旦察覺風險，便會將病患轉送急診，但病患到院時臉上並不會寫著「我心肌炎、我腸中風」，使急診醫師必須在高度不確定性下作出關鍵判斷。也因此他形容：「上班就是在走鋼索的感覺，好恐怖啊...」

