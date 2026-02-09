醫起看／芙莉蓮哭3天恐引發碎心症？醫籲1族群最危險

振興醫院特別藉此發文提醒，像芙莉蓮這樣極度悲傷的狀態，可能引發「章魚壺症候群」。（示意圖／翻攝自pixabay）





近期人氣動漫《葬送的芙莉蓮》劇情進入新高潮，活了千年的精靈主角芙莉蓮，竟因為壓抑已久的情緒爆發，連續大哭了三天三夜。這幕「情緒潰堤」的畫面不僅讓無數粉絲直呼「心碎了」，更引起醫學界的關注。振興醫院特別藉此發文提醒，像芙莉蓮這樣極度悲傷的狀態，在現實生活中可能不只是心情問題，還可能引發致命的「章魚壺症候群」。

當心情緒殺手「碎心症」

動漫《葬送的芙莉蓮》最新劇情中，芙莉蓮嚎啕大哭的模樣令網友超心疼。振興醫院透過臉書粉專發文表示，當人體陷入強烈的情緒波動時，無論是像芙莉蓮那樣深層的悲傷、突如其來的憤怒，甚至是中大獎時的喜極而泣，心臟都有可能因壓力過大而「抗議」。這種由心理壓力引發的急性心肌病變，醫學上稱為「章魚壺症候群」（Takotsubo cardiomyopathy），在民間則有一個更感性的名字——「碎心症」。

為何叫章魚壺？心臟形狀竟然會「走鐘」

為什麼會用「章魚壺」來命名？醫師解釋，這與心臟發作時的形狀變化有關。當患者受到強烈心理衝擊時，左心室的收縮功能會突然受損，導致心尖部像氣球一樣擴張。

從影像上看，心臟會呈現「上窄下寬」的奇特造型，長得就像日本傳統捕章魚用的陶壺。醫師強調，這類患者在檢查時，冠狀動脈通常是通暢、沒有阻塞的，但心臟卻因為形狀改變而導致功能顯著下降，這與常見的「心肌梗塞」大不相同。

中老年女性高風險！大樂透中獎也可能發病

醫師進一步指出，章魚壺症候群並非人人都會發生，根據臨床觀察，「中老年女性（尤其是停經後）」是發病的大宗族群。誘發因子也非常多樣化，除了常見的親友過世、劇烈爭吵外，極度恐懼甚至是極度興奮（如大樂透中獎）都可能成為導火線。雖然多數患者在經過適當的藥物治療與休息後，心臟功能會慢慢恢復正常，但在急性發作期，仍有併發「心衰竭」或「致命性心律不整」的風險，嚴重時甚至可能威脅生命。

醫囑：多關心身邊的「芙莉蓮」

醫療團隊最後呼籲，現代人生活壓力大，情緒管理與心理健康直接關乎心臟。如果身邊有親友正經歷巨大的情緒起伏，或是像芙莉蓮一樣長時間處於悲傷狀態，除了給予陪伴，也要隨時觀察是否有胸悶、氣促等生理不適。及時尋求專業醫師協助，才不會讓「心碎」真的變成無法挽回的悲劇。

