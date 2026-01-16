醫起看／載班花夜衝陽明山！男大生突心梗 同學嚇傻急送醫

男大生因後座坐著心儀的人，所以硬撐著騎到早餐店。（示意圖／AI示意圖）





北部一名男大學生，在同學邀約下，載著「班花」到陽明山夜衝看夜景，沒想到卻突然感到胸悶，送醫檢查後，竟是急性心肌梗塞。

心臟內科醫師蔡松恩在《醫師好辣》中分享。男大生從小到大生活作息都很規律，睡眠和飲食也受到嚴格控管，在上大學前，平日晚上通常11點就會準時就寢；不過升上大學後，因為脫離父母管束，首次體驗大學生自由的生活，因此頻繁地參加夜唱、夜聚等活動，這天一行人從KTV離開後，又相約前往陽明山看夜景。

沒想到，男大生凌晨3、4點，載著心儀的「班花」騎車下山，卻突然出現胸口悶痛與緊縮感，但因後座坐著心儀的人，因此仍硬撐著騎到早餐店。沒想到下一秒臉色驟然慘白，被馬上送往急診。

經檢查後，男大生出現急性心肌梗塞，心電圖顯示心臟血流中斷的狀況。蔡松恩指出，男大生沒有三高病史，也就是沒有罹患高血壓、高血糖、高血脂等疾病，研判應該是長時間熬夜、喝酒，加上當晚情緒過度亢奮，導致交感神經過度活化，引發冠狀動脈劇烈痙攣，進而出現類似心肌梗塞的症狀。

蔡松恩表示，血管痙攣的原理類似肌肉抽筋，當冠狀動脈發生痙攣時，會造成心臟供血中斷，其臨床表現與血管阻塞幾乎無異。還好男大生年輕、血管彈性良好，經施打大劑量硝化甘油後，血管迅速放鬆，男大生臉色也逐漸恢復紅潤，病情隨之穩定。

蔡松恩提醒，血管痙攣若未即時處理，恐引發致命性心律不整，甚至造成猝死。他呼籲，年輕人即便沒有慢性疾病，也應維持規律作息，避免長時間熬夜及情緒劇烈波動，以降低突發心血管疾病的風險。

