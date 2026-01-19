醫起看／醫師示警了！無法單腳站10秒 高機率7年內死

單腳站立與壽命長短有關。（示意圖／翻攝自pexels）





重症科醫師黃軒今（19日）在臉書發文指出，長壽並非等到高齡才見分曉，許多關鍵線索其實早已藏在中壯年的日常生活中。他強調，與其依賴算命或基因檢測，不如回頭檢視每天反覆出現、卻常被忽略的身體功能表現，這些習慣與能力，與未來存活率與生活品質高度相關。

走路速度：走10公尺要多久？

黃軒表示，在老年醫學中，走路速度被視為與血壓、心跳同等重要的「第六生命徵象」，因為步行整合了心肺、肌肉、神經與平衡系統。研究顯示，步速越快，代表整體功能越好。以10公尺測試為例，每秒1.2公尺以上屬表現良好，低於0.8公尺則需介入訓練。系統性回顧也指出，步速每增加0.1公尺，死亡風險可下降約12%。

握力：可以單手提1公斤水嗎？

黃軒指出，握力不只是手部力量，而是全身肌肉與神經狀態的縮影。居家可用單手提1公升水瓶1分鐘作為簡易測試，若拿不穩或很快感到痠痛，可能已出現肌力流失警訊。大型研究追蹤14萬人發現，握力每下降5公斤，全因死亡風險增加約16%，顯示肌肉衰退往往來自長期「不用」，而非單純老化。

平衡力：可以單腳站10秒嗎？

針對平衡力，黃軒說明，單腳站立其實是神經、肌肉與大腦的整合測驗，而非單純的體能挑戰。能站立10秒以上屬良好表現，若低於5秒則需特別留意。英國運動醫學期刊研究指出，無法單腳站10秒者，7年內死亡風險增加84%，跌倒往往不是意外，而是功能衰退的結果。

牙口：可以輕鬆啃蘋果嗎？

黃軒提醒，咀嚼能力會直接影響營養攝取與蛋白質吸收，進而左右肌肉維持與行動力。若連堅果或帶皮蘋果都難以咬動，應及早檢查牙齒。多項研究顯示，咀嚼能力差者，心血管疾病與癌症死亡風險分別增加近3成，問題並非自然老化，而是可提早介入的口腔健康議題。

獨立生活：可以自己穿衣嗎？

在臨床上，黃軒指出，醫學稱為ADL（日常生活活動能力）的自理狀況，是預測長期存活的重要關鍵。穿衣、洗澡、進食、如廁與移動若需他人協助，死亡風險即顯著上升。研究顯示，出現一項ADL障礙，死亡風險約增加3成，若達兩項以上，風險甚至提高8成。

廣告 廣告

黃軒總結，走路速度、握力、平衡、咀嚼能力與日常自理，這五項功能的共同點不在於一次測量，而在於「是否持續使用」。他建議民眾從規律快走、阻力訓練、平衡練習、口腔保健與維持自理生活做起，讓時間延長成有品質的時間，而不只是單純活得久。

更多東森新聞報導

東森深度周報／強大粒線體緩解老化 永保30歲的長壽密碼

石虎柳丁風波延燒！農場再發聲：今年不賣給大苑子

人生大贏家！4星座女財富滿滿 晚年長壽、兒女孝順

