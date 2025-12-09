醫起看／醫推3護腎黑色食物 黑豆和黑芝麻算營養炸彈

黑木耳營養價值高，有補腎益精的功效。（示意圖／Pexels）





腎臟科醫師洪永祥近日指出，中醫傳統強調「黑色入腎」並認為黑色食物有益精補腎功效，西醫則側重慢性腎臟病患需遵循「低磷、低鉀、低蛋白」飲食原則。為此，洪永祥醫師特別篩選出三種兼顧中醫理論與西醫科學證據的黑色食物：黑木耳、藍莓與黑葡萄，期能提供腎友安全又有效的護腎選擇。

洪永祥醫師提醒民眾，若出現早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應提高警覺，這可能與腎功能退化有關。傳統中醫學認為，黑色對應五行中的「水」，與腎臟功能緊密相連，因此提倡透過攝取黑色食物來達到補腎效果。

洪永祥醫師也特別點出，市面上許多被視為補腎聖品的黑色食物，如黑豆和黑芝麻，實則為高磷、高鉀的「營養炸彈」。對腎功能正常者雖有益，但對慢性腎臟病患者而言，恐大幅增加腎臟負擔。此外，紫菜雖富含礦物質，作為濃縮型海藻其鉀含量偏高，碘攝取也需留意；烏骨雞則屬高蛋白食材，不適合需嚴格限制蛋白質攝入的腎友。

經由對黑芝麻、黑豆、黑葡萄、黑木耳、桑葚、紫米、藍莓、紫菜（海苔）、烏骨雞與黑棗等十種常見黑色食物進行成分比對與文獻查證後，洪永祥醫師最終歸納出三種可望成為中西醫皆認可的護腎食材。

首先推薦的是黑木耳，它富含膳食纖維與多醣體，能有效協助吸附腸道毒素，進而減輕腎臟負擔。洪永祥醫師引述PubMed相關研究強調，黑木耳中的多醣體具備卓越的抗氧化功能，已被證實能有效降低血液中的尿素氮（BUN）與肌酸酐（Creatinine）數值，對於保護腎小管免受氧化損傷具有顯著助益。

其次是藍莓，其鉀含量遠低於一般水果，每100克僅含約77毫克鉀，對於需要嚴格控鉀的腎臟病患者而言相對安全。藍莓中豐富的花青素，更經研究顯示可有效抑制NF-κB發炎通路，有助於減少腎絲球纖維化。相關研究進一步指出，長期攝取富含花青素的漿果類食物，有助於延緩腎功能惡化進程。

第三項推薦為黑葡萄。其果皮富含的白藜蘆醇，據洪永祥提供的文獻佐證，白藜蘆醇具有活化我們體內SIRT1基因，有效減少腎細胞凋亡。文獻資料顯示，適量攝取白藜蘆醇可改善蛋白尿現象，對於延緩糖尿病腎病變的進程具有正面效益。雖然黑葡萄的鉀含量略高於藍莓，但每日適量攝取8至10顆，帶來的抗氧化、護血管、救腎臟的效益，遠遠大於風險。

洪永祥醫師最後提醒，腎臟病友在選擇飲食時，務必同時考量營養密度與腎臟負擔。他強調，「黑色食物護腎」並非迷信，只要選擇正確種類並適量攝取，便能有效整合中醫智慧與西醫科學，為現代人提供一套聰明且安全的養腎飲食對策。

