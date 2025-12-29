醫起看／醫揭懶人減肥法！每日「爬樓梯2分鐘」甩脂肪

減重醫師蕭捷健指出，只要利用日常的零碎時間進行「運動零食」計畫，就能達到顯著的燃脂效果。（示意圖／翻攝自Pexel）





許多人為了減肥、瘦身，認為必須挨餓節食或在健身房苦練好幾個小時。然而減重醫師蕭捷健指出，久坐其實就像一種「慢性增肥」，而減脂不一定要苦練，甚至還能讓心臟「脫下豬油背心」。

蕭捷健在臉書分享研究指出，想降低內臟脂肪，其實不必長時間運動，只要利用日常的零碎時間進行「運動零食」計畫，就能達到顯著的燃脂效果。研究顯示，受試者每週只需四天爬樓梯，每天分散進行6次短衝刺，每次約爬四層、耗時僅22秒。

碎片運動甩豬油背心

連續十二週後，電腦斷層顯示，受試者腹部內臟脂肪平均減少13%，體重雖然不一定大幅下降，但腰圍和肚子明顯縮小；更令人驚訝的是，包覆心臟的「心外膜脂肪」也減少15%，就像替心臟脫掉一件厚厚的「豬油羽絨衣」，讓血管運作更順暢。

蕭捷健指出，22秒衝刺能增加氨基酸燃脂效率，液相層析質譜儀（LC-MS）分析發現，運動會啟動體內的代謝路徑校正，讓原本罷工的氨基酸重新上工，在肥胖、胰島素阻抗或第二型糖尿病族群體內，BCAA（支鏈氨基酸）濃度通常偏高且代謝慢；短時間衝刺能讓原本像燒濕木頭般的燃脂爐火重新旺盛起來，讓身體從根本改善代謝環境。

蕭捷健強調，不動本身就是「慢性增肥計畫」，他認為每人每日絕對能撥出零碎的20秒進行樓梯衝刺，與其花時間排隊等電梯，不如直接衝樓梯，不僅是為了追求身材美觀，更是為了長期的心血管健康著想，他建議上班族與其花時間排隊等電梯，不如直接衝樓梯上樓，透過隨手可做的運動，讓心臟與代謝系統保持在最佳狀態，輕鬆擺脫內臟脂肪的威脅。

