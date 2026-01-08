醫起看／長期骨頭痠痛？醫示警「恐罹癌」：注意4大症狀

營養功能醫學醫師劉博仁近日在臉書分享一則臨床案例。（示意圖／翻攝自pixabay）





身體痠痛疲勞竟是警訊！營養功能醫學醫師劉博仁近日在臉書分享一則臨床案例，指出一名患者，長期出現不明原因骨頭痠痛與疲勞，檢查後竟確診為「多發性骨髓瘤」（Multiple Myeloma）。

多發性骨髓瘤是體內負責製造抗體的白血球，漿細胞發生癌變所致。（示意圖／翻攝自pixabay）

劉博仁表示，這是一種「聽起來陌生，但這幾年發生率卻逐漸上升的血液疾病」，希望透過較淺顯的說明，讓民眾理解疾病本質，以及在正規治療之外，如何透過功能醫學與精準營養來支持身體、改善生活品質。

常見症狀

劉博仁解釋，多發性骨髓瘤是體內負責製造抗體的白血球，漿細胞發生癌變所致。癌化的漿細胞會在骨髓中大量增生，不僅壓縮正常造血空間，還會分泌異常免疫球蛋白，進一步傷害腎臟與骨骼。他也提醒，臨床上常以「CRAB」作為症狀記憶口訣，C（Calcium）高血鈣，因骨質破壞造成口渴、頻尿、便秘，嚴重恐致意識混亂；R（Renal）腎功能受損，異常蛋白堵塞腎小管，出現泡泡尿、下肢水腫；A（Anemia）貧血，造血功能下降引發疲勞、頭暈；B（Bone）骨頭病變，常見胸痛、下背痛，嚴重時骨折，其中骨痛、下背痛與病理性骨折是最常見的警訊。

致病原因

至於致病原因，劉博仁指出目前尚未完全明朗，但與年齡、性別、環境毒素暴露，以及慢性發炎與肥胖等因素有關。患者多為六十歲以上長者，男性略多於女性。在治療方面，現行醫療以控制病情、延長存活為目標，常見方式包括標靶藥物、免疫調節藥物、類固醇、化學治療，部分體能條件許可者也會評估自體造血幹細胞移植。

至於致病原因，劉博仁指出目前尚未完全明朗。（示意圖／翻攝自pixabay）

不過劉博仁強調，面對多發性骨髓瘤，「不只是殺死癌細胞，更重要的是如何讓患者活得好、副作用少、免疫系統正常運作」。在配合正規治療的前提下，功能醫學與營養醫學可作為輔助。他提到，抑制發炎路徑是重要方向之一，研究顯示薑黃素可能有助於抑制NF-κB發炎訊號，魚油中的Omega-3脂肪酸也有助降低全身性發炎。骨骼保養同樣關鍵，但因患者常有高血鈣風險，「補鈣必須非常小心，不能盲目補充」，需在監測下搭配維生素D3與K2。

此外，腎臟保護與腸道修復也不可忽視，足夠水分攝取有助代謝異常蛋白，益生菌與麩醯胺酸則可能改善治療造成的腸道不適。抗氧化與粒線體支持方面，白藜蘆醇與輔酶Q10被認為有助於調節細胞功能、減輕疲憊感。

日常照護

在日常照護上，劉博仁提醒患者務必預防感染，注意居家防跌，並隨時觀察尿液變化。他指出，多發性骨髓瘤如今已逐漸轉變為「類似慢性病的控制模式」，透過精準藥物治療與營養支持並行，有助於對抗疾病並修復受損的細胞環境。最後他也呼籲，若本人或家屬有相關困擾，應尋求專業醫師評估，制定個人化的治療與營養計畫，「切勿聽信偏方隨意進補」。

