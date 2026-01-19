醫起看／關節痛40年 63歲男求診後笑：下雨終於不痛了

63歲的張先生到中醫門診求診關節疼痛，調理後順利擺脫40年的困擾。（示意圖／pexels）





63歲的張先生因為年輕時的工安意外，左手指被機器壓斷，雖然經手術順利接回，留下長期後遺症，40多年來張先生的左手只要變天，關節就會出現明顯痠痛、僵硬、無力。張先生近期到衛福部桃園醫院中醫門診就診，依醫囑內服中藥搭配外用藥浴調理後，症狀有明顯改善。中醫師胡雅婷指出，這類隨天氣變化加重的關節疼痛治療上強調內外兼治，也提醒有類似情況的民眾切勿靠長期忍耐，盡早就醫接受專業評估。

張先生因為40年前的工安意外，導致左手留下長期後遺症，只要天氣一變化、濕度升高，他的左手關節就會出現痠痛、僵硬還有無力感，他曾說「只要一變天，我的手就開始痛，下不下雨都不用看氣象預報」，並且症狀夜間會更明顯，以至於張先生常常痛到沒辦法好好睡覺，大大的影響他的工作跟生活。近期張先生到衛福部桃園醫院中醫門診看診，用服藥加上外用藥浴的方式調理一段時間後，他發現症狀有明顯改善，手指逐漸變暖，晚上也較容易入睡。

張先生經過調理，終於擺脫了40年的困擾，他現在也能笑著說「有一次太太說外面下雨了，我才發現這次手竟然不痛了」。中醫師胡雅婷指出，像張先生的左手這樣會因為天氣變化加重的疼痛，在中醫上稱為典型的「痹證」，因為「外邪」侵襲經絡讓氣血在身體運行時受阻而產生疼痛、僵硬、沉重的感覺，曾受過外傷的舊傷處更容易發生。

胡雅婷醫師表示，這類痹證在治療上通常強調內外都要治療，以中藥去濕去風、溫暖經脈散去寒氣並調和氣血，外用的藥浴則透過溫度促進藥力的局部循環，兩者缺一不可，這樣治療有助於減少反覆發作。胡雅婷也提醒民眾，如果有關節疼痛多年反覆發作，且發作時跟天氣變化有關，不要長期隱忍或依賴止痛藥，趁早就醫治療，才可能改善生活品質，不用永遠看著天氣痛。

