醫起看／阿伯下體癢！「妹妹」勸就醫 脫褲驚見小蟲蠕動

一名曾接受性功能障礙治療的伯伯就診時，褲子一脫驚見陰毛中有大量陰蝨在蠕動。（示意圖／翻攝自Pexels）





泌尿科醫師顧芳瑜近日表示，一名曾接受性功能障礙治療的伯伯回診時，他原本以為病情又惡化，但伯伯卻表示：「剛好下面有點癢，去找妹妹的時候，他說我這個有問題叫我回來看。」沒想到，當伯伯褲子一脫，醫師發現陰毛中有大量陰蝨在蠕動，且陰毛上佈滿銀白色的蟲卵，場景讓他不禁驚呼：「好一個『動物方城市』。」

顧芳瑜在社群平台Threads分享此事時指出，他當時一度以為伯伯在開幽默雙關，沒想到這次回診竟是因陰蝨感染。顧芳瑜也幽默表示：「你找的妹妹真的很專業。」並補充說明，這類感染在台灣已經相對少見。

貼文曝光後，引起不少網友議論紛紛，表示：「妹妹這個錢很難賺」、「那最後只能請阿北把毛剃光外加擦藥治療，衛生習慣真的要做好，不然晚節不保」、「陰蝨路嗎？」、「妹妹積功德」。

事實上，台北榮民總醫院曾說明，陰蝨是一種體外寄生蟲，主要以吸食人體血液獲取養分，寄生於恥骨區域的陰毛中，但也可能擴散至臀部或肛門周圍毛髮，少數情況下甚至會寄生於毛髮、睫毛、鬍鬚及腋毛處。感染陰蝨會引起局部搔癢、皮膚刺激，嚴重者可能造成皮膚破損或二次感染，因此一旦發現，應及早治療。

得到陰蝨，該如何護理？

1.注重個人衛生，不與他人共用衣物、毛巾或寢具。

2.使用過的衣褲、毛巾及被褥需以熱水清洗消毒，並可將物品乾洗後密封於塑膠袋中約兩週，以徹底清除陰蝨。

3.治療期間應避免性行為，以防傳染給他人。

4.保持陰部清潔、乾燥和通風，減少蟲體寄生環境。

5.按時塗抹藥物並規律回診追蹤，確保感染完全治癒。

