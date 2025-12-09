醫起看／阿北手抖十年喝酒止抖 醫示警恐加速神經退化

桃園70歲男性手抖十多年靠喝酒「壓抖」，症狀反更嚴重。（示意圖／非新聞當事人）





桃園一名70歲阿北，雙手抖動困擾超過10年，原以為只是年紀大，沒想到近半年症狀明顯惡化，連吃飯、寫字、倒水都變得困難。更讓人意外的是，他長期以來竟靠「喝酒」來穩住雙手──每當抖得厲害，就喝一小杯酒「壓抖」，自認能有效改善。直到最近抖到連扣扣子都扣不上，他才到衛生福利部桃園醫院求診。

部桃神經內科邱詡懷醫師經詳細檢查後表示，患者並非得了帕金森氏症，而是典型的「原發性顫抖」（Essential Tremor）。這是一種常見的動作性顫抖，好發於中老年人，手部症狀最明顯，部分案例帶有家族遺傳，但也可能發生在沒有家族史的人身上。

邱詡懷指出，許多民眾只要手抖，就會立刻聯想到帕金森氏症，但兩者其實有明顯差異。他說明，原發性顫抖屬於「動作性顫抖」，也就是在執行動作或維持姿勢時最明顯，例如拿杯子、寫字、夾菜時反而抖得厲害；而帕金森氏症多為「靜止性顫抖」，休息時（如手放在腿上）才會抖，並常伴隨動作變慢、僵硬等其他症狀。

至於患者長年「以酒止抖」的習慣，邱詡懷表示，原發性顫抖在緊張、疲勞、專注時會加劇，而酒精確實具有短暫抑制中樞神經的效果，因此有些患者喝少量後會覺得「比較穩」。這也導致不少人誤以為喝酒能治病，甚至將其當成民間偏方。

但邱詡懷強調，這種改善只是「假象」，完全不能當作長期解方。長期飲酒會導致酒精依賴、小腦萎縮與周邊神經傷害，不但不能止抖，還可能讓走路不穩、顫抖更嚴重。「喝酒止抖不但治不好顫抖，甚至可能越喝越嚴重，絕對不可取。」

他提醒，原發性顫抖是可以透過治療控制的疾病，目前治療方法相當成熟，包括：

藥物治療 ：如β阻斷劑、抗癲癇藥等，可明顯改善症狀。

生活調整：避免咖啡因、充足睡眠、學習放鬆技巧。

若症狀影響生活品質，也能與醫師討論更多進階治療方式。

邱詡懷提醒，只要出現不明原因手抖、持續干擾生活，就應儘早就醫讓神經內科醫師評估，排除甲狀腺問題、藥物副作用或其他神經退化疾病。「不要自行用酒精壓抖，這是最危險也最容易誤導自己的做法。」

他強調，有不少患者因為誤把喝酒當作治療，等到症狀惡化才願意就醫，不僅延誤黃金治療期，甚至讓神經系統受到更大傷害。邱詡懷呼籲，手抖是症狀不是命運，正確找出原因、接受治療，遠比喝酒「壓抖」來得有效、安全。

