醫起看／陳宗彥驚傳腦溢血開刀 醫示警致命部位

前行政院發言人陳宗彥3日參加完餐敘返回飯店後，突然感到身體不適，疑似因腦溢血緊急開刀，東元綜合醫院神經外科主任張亮霖醫師示警，近日氣溫驟降易引發血管收縮導致破裂，尤其是小腦出血初期症狀如頭暈、噁心，常被誤認為感冒。

陳宗彥餐敘返飯店後突發病況

陳宗彥3日晚間出席飯局時，用餐時一切正常，回到飯店後卻傳出身體不適緊急送醫，目前已開完刀並在加護病房觀察中。台北馬偕醫院表示，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

腦溢血早期頭暈、噁心勿輕忽

據東元綜合醫院衛教資料，神經外科主任張亮霖醫師指出，出血性腦中風俗稱腦溢血（腦出血），死亡率高達30%以上，腦溢血的預後狀況通常取決於出血位置、速度、出血量大小以及病患年齡，而病灶最常出現在基底核區，而腦幹與小腦區則各佔約1成，並強調，小腦負責維持平衡系統，並參與認知、語言與情緒調適等運作，出血初期症狀如頭暈、噁心，易與一般感冒或疲勞混淆，若出血量直徑大於3公分，就必須立即進行手術。

張亮霖表示，近日氣溫驟降是誘發腦溢血的主因之一，寒冷的天氣會刺激血管強烈收縮，導致血管阻力增加，對於血壓控制不佳的人而言，極易發生腦內血管破裂。根據國際高血壓指南，血壓若超過130/80mmHg，罹患腦血管疾病的風險便會大幅增高，他提醒，腦血管疾病患者在低溫時應減少外出，且不應僅以手腳無力、口齒不清作為中風判斷標準，若突然出現未曾有過的突發性頭暈、步態不穩或嘔吐，務必立刻就醫。

陳宗彥過去曾擔任內政部次長、行政院發言人、台南市政府新聞及國際關係處長、民政局長等職，不過2023年被指控接受性招待等，於同年2月辭去行政院發言人一職，漸漸淡出政治圈。台南地檢署去（2025）年判決，但因證據不足判一審無罪。

