醫起看／青年激戰網友整夜「GG爛掉了」 整根化膿內褲黏肉上

一名20多歲的年輕男子「GG爛掉了」。（示意圖／pexels）





安全性行為很重要！一名20多歲的年輕男子日前與女網友開房，激戰整晚好不快樂，但1週後感到下體癢癢的，自行沖熱水緩解後，隔天竟整根生殖器化膿、內褲沾黏皮肉，嚇得趕緊求醫，直呼自己「GG爛掉了！」後又確診淋病，慘狀讓醫護都看傻。

泌尿科醫師高偉棠在節目《醫師好辣》講述個案，當時一名20多歲的男子冷靜地走進急診，小小聲地跟醫師說「我GG爛掉了......」進診間一看不得了，患者的整根生殖器紅通通，就像是被熱水淋過，還黏黏稠稠、化膿，明顯表皮已經受傷，急診醫趕緊通知高偉棠做進一步診斷。

廣告 廣告

高偉棠一看傷勢認為不單純，追問之下患者才透露，自己因為單身已久，歲末年終在社交軟體上約了一個女生，兩人整夜進行「愛的撞擊」，結束後也沒有異狀，沒想到1週後驚覺下體癢癢的，他便自行沖熱水緩解，因為覺得很舒服就沖了好一陣子，卻因此燙傷，當下他沒有發現命根子已經受傷了，還用手把上頭的皮屑抓掉，隔天一早內褲沾黏在傷口上，才驚覺事情大條了。

高偉棠表示，該名患者除了燙傷外，還確診淋病，最後替他施打特效藥、擦藥治療，提醒大家「該保護的還是要保護」，事前投藥、事後檢查，以免染上性病。

