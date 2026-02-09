醫起看／顧肝飲食！醫師推「2蔬菜」搭著吃：幫助很大

平常「顧肝」可以多吃十字花科蔬菜。（示意圖／photoAC）





肝臟是人體重要的器官之一，日常保健很重要，功能醫學醫師許嘉珊建議，平常「顧肝」可以多吃十字花科蔬菜，直言「對肝臟的幫助很大」。

許嘉珊在臉書分享，常遇到患者問「健檢發現有脂肪肝，體力也越來越差，是不是要吃什麼保肝藥？還是有什麼推薦的保健品嗎？」，但比起直接回答這些問題，許嘉珊比較喜歡先請患者檢視自己的日常飲食。

許嘉珊指出「天然食物中對肝臟解毒支持最有研究基礎的，就是十字花科蔬菜了，特別是大花椰菜與青花椰苗，這對雙星組合如果吃對了，對肝臟的幫助真的很大喔」。

此外，許嘉珊進一步解釋「很多人以為營養價值高的青花椰苗可以取代大花椰菜，但其實這就像你開了一間公司，即使有了超強的總經理，還是需要執行的員工一樣，兩者缺一不可，因為它們處理的是肝臟解毒的不同面向。

青花椰苗 高效能「解毒總經理」

青花椰苗是指發芽3-5天的嫩芽，它最迷人的地方在於「蘿蔔硫素前驅物（glucoraphanin）」的濃度，可高達成熟花椰菜的20–50倍。

目前的人體與動物研究顯示，蘿蔔硫素能啟動細胞內的Nrf2路徑，與降低肝臟氧化壓力、改善脂肪肝相關的生理指標呈現正向關聯，顯示其在非酒精性脂肪肝（NAFLD）與肝指數調節上，具有潛在助益。

它負責啟動肝臟的第二階段解毒，把致癌物、重金屬與化學毒素轉化為水溶性，協助安全排出。

許嘉珊也提醒，注意勿用高溫烹煮，因為青花椰苗很怕熱，建議生食、細嚼慢嚥，或搭配水果打成精力湯，才能完整獲得蘿蔔硫素轉換所需的酵素活性（如 myrosinase）。

花椰菜 勤奮的「清運部隊」

既然有了芽苗，為什麼還要吃整朵的花椰菜？因為它提供了芽苗缺少的纖維體積，與徹底掃蕩毒素的功能。

阻斷毒素回收：肝臟辛苦打包好的廢物會隨膽汁排入腸道。大花椰菜擁有豐富的膳食纖維，像海綿一樣吸附廢物，確保毒素直接進入馬桶。

沒有它，毒素可能會被腸道二次吸收回肝臟，這正是許多人肝負擔沉重、反覆發炎的其中一個原因。

平衡荷爾蒙：它富含I3C（吲哚-3-甲醇），能幫助代謝環境荷爾蒙（如塑化劑）。這對現代人平衡內分泌、減輕肝臟代謝負擔至關重要。

建議輕蒸3 -5分鐘即可。既能保留大部分養分，又能讓纖維軟化，減少腸胃脹氣。

搭配方法

針對想要改善脂肪肝、提升肝臟解毒代謝的人，建議採取兩者加成的雙效方式：

每週至少三到五次十字花科蔬菜（綠花椰、白花椰、高麗菜），幫腸道定期清潔，也斷絕毒素循環。每天一把（約15-20g）生青花椰苗，幫肝臟開外掛，啟動最高等級的細胞防禦。

最後，許嘉珊強調，肝臟是沈默的器官，它不見得喜愛大魚大肉，只求你給它對的燃料。定期清除體內毒素垃圾、並從飲食中給予助力、這就是最簡單最科學的護肝策略囉。

