醫起看／高中生驚見「小兄弟」變黑 醫揭4警訊

私密處的顏色變化，常是許多男性難以啟齒的困擾。最近，一名靦腆的年輕男孩就因為體育課換衣服時，無意間發現自己的「小兄弟」顏色特別深，擔心是不是因為自己有每天DIY的習慣所造成，因而前往泌尿科求診。

恆昕泌尿科診所陳鈺昕醫師在臉書上發文，解答了這個常見的疑惑，強調生殖器變黑的原因很多，不一定與自慰過度有關，並提醒民眾，若出現伴隨異常症狀的「突發性變黑」時，應立即就醫。

變色5大可能

陳鈺昕醫師在貼文中指出，「小兄弟」顏色變黑是許多人會遇到的情況，但其背後的原因是多重的。他強調，頻繁使用或摩擦確實可能改變生殖器的顏色，但變黑絕不代表一定是自慰過度。醫師列出了五大可能導致陰莖顏色變深的原因：

1.天生基因：

青春期受到男性荷爾蒙影響，生殖器皮膚中黑色素生成活性增加，顏色會自然加深，最終的深淺程度則受個人基因影響。

2.過度摩擦：

頻繁的摩擦或刺激，例如騎腳踏車、穿緊身褲、頻繁性行為與自慰等，皆可能造成局部皮膚的黑色素沉澱。

3.微血管破裂：

若受到外力撞擊或創傷，如性交時動作過於劇烈，可能導致微血管破裂，滲出的血液在皮下組織累積，使外觀呈現青紫色。

4.藥物過敏：

某些藥物可能引起特殊的固定藥疹過敏反應，會在特定部位反覆出現深色斑塊或紅色皮疹，常見於抗生素、抗抑鬱藥等。

5.感染性病：

某些性傳染病，如生殖器皰疹或梅毒，會引起陰莖皮膚變色，同時伴隨發炎、潰瘍等症狀，導致局部顏色變深。

出現異常警訊立刻就醫

醫師特別提醒，雖然顏色變深不一定是病變，但若出現以下情況，則必須立即就醫尋求專業診斷：

1.突發性變黑：

顏色是在幾天到幾週間突然變黑，而不是長期緩慢加深。

2.伴隨異常症狀：

變黑同時還伴隨有疼痛、搔癢、腫脹等異常症狀。

3.出現異常凸起物：

除了變黑，還有異常凸起物或痣上出現變化。

4.不明硬塊或潰瘍：

在龜頭或包皮內側出現不明硬塊或潰瘍，這可能是陰莖黑色素細胞癌的徵兆。

陳鈺昕醫師呼籲，民眾應保持私密部位徹底清潔並保持乾燥，養成定期自我觀察身體的習慣。若發現任何異常，應立刻諮詢泌尿科醫師。

