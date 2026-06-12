醫起看／高雄醫院爆登革熱群聚！4人確診 疾管署成立機動防疫隊

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高雄驚傳醫院登革熱群聚。（示意圖／Pexels）





高雄驚傳醫院登革熱群聚！疾管署今（12日）公布，高雄市一間醫院出現登革熱群聚事件，疾管署已成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。這起群聚案指標個案，是住在高雄三民區的70多歲女性，因病住院後又因發燒、頭暈再度就醫，經採檢確診登革熱第二型。

疾管署表示，衛生單位擴大疫情調查後，發現指標個案住院期間，相鄰病室又檢出4名登革熱陽性確診者，因此研判為一起群聚案件。目前已匡列相關接觸者，並規劃擴大採檢，要找出潛在感染者，同時針對個案居住地、活動地周邊進行病媒蚊調查與孳生源清除。

廣告 廣告

不過疾管署也提醒，目前進入梅雨季節，全台降雨增加，雨後積水容器容易成為病媒蚊孳生溫床。今年截至6月12日，國內累計74例登革熱確定病例，其中6例為本土病例，居住地都在高雄市。疾管署呼籲，民眾雨後務必加強巡檢，清除積水容器，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

高雄女師自爆「被消失」再揭到院人牆圍堵恐怖景象

粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶

醫起看／傅子純血癌驟逝！兇猛癌症懶人包 別把感冒當日常

